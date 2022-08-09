الفنان فاروق فلوكس يخضع لعملية جراحية إثر وعكة صحية

تعرّض الفنان المصري فاروق فلوكس، لأزمة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية بأحد المستشفيات.

ونشرت يسرا ابنة الفنان فاروق فلوكس صورة والدها عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” قائلة “عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكم ادعوا ليه يقوم بالسلامة”.

ولم تكشف ابنة الفنان فاروق فلوكس طبيعة العملية الجراحية التي يجريها والدها، واكتفت بمطالبة الجمهور بالدعاء بالقول ”ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا، لا أحتاج إلا للدعوات“.

وتفاعل عدد من متابعي ابنة الفنان المصري وبعض زملائه مع المنشور، بالدعاء بالشفاء العاجل له.

وفاروق فلوكس أحد أكبر الفنانين سنًّا في مصر حاليًّا، إذ إنه من مواليد العام 1937، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وقد عمل في السينما والمسرح والتلفزيون وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مجددا.