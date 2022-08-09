وفاة الإعلامي البارز بالتلفزيون المصري نادر دياب

أعلن في مصر، يوم الثلاثاء، وفاة الإعلامي نادر دياب، أحد أشهر وأبرز المذيعين بالتلفزيون المصري ”ماسبيرو“.

وشيع الإعلامي الراحل، ظهرا من مسجد ”جمال الدين الأفغاني“ بميدان الجامع، ليوارى الثرى بمقابر العائلة في منطقة البساتين بالعاصمة القاهرة.

ويعد الإعلامي الراحل من الجيل الأول للمذيعين بقطاع الأخبار، حيث قدم العديد من البرامج، إلى جانب النشرات الإخبارية مع أسماء لامعة منها مسعد أبو ليلة وخيري حسن وصفاء حجازي وأميمة إبراهيم وهالة أبو علم وبثينة كامل وآخرين.

ونعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الراحل عبر صفحته على فيسبوك، حيث كتب: ”ويتساقط الطيبون كل يوم من شجرة الحياة رحم الله الإعلامي الإنسان نادر دياب وأسكنه فسيح جناته.. عاش في صمت ورحل بهدوء.. خالص العزاء لزملائه والأسرة الإعلامية“.

وقدم الإعلامي الراحل عدة برامج منها ”أنباء وصحف“، و“مساحة للرأي“. وعُرف بصوته الجهور المميز الذي اعتاد عليه الجمهور في نشرة التاسعة مساء، التي تعد أهم النشرات الإخبارية التي يتابعها الكثيرون عبر شاشة التلفزيون المصري.