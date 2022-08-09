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حليمة بولند بعد سقوطها بلندن وإصابتها: "ستر ربي من كثر ما أدعي وأتصدق"
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 12:01 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 13:00 GMT

حليمة بولند بعد سقوطها بلندن وإصابتها: "ستر ربي من كثر ما أدعي وأتصدق"

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إنها أصيبت إصابة بالغة "كادت تودي بحياتها"، وفق قولها. وكشفت "بولند" عن سقوطها بعد وصولها إلى لندن، و "إصابتها في أنحاء

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إنها أصيبت إصابة بالغة ”كادت تودي بحياتها“، وفق قولها.

وكشفت ”بولند“ عن سقوطها بعد وصولها إلى لندن، و ”إصابتها في أنحاء مختلفة من جسمها إصابات بليغة“، مؤكدة أنها ”كادت تفقد حياتها“.

ووثقت الإعلامية الكويتية عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، الضمادات على يدها، إثر الإصابة، لافتة إلى أنها ”سقطت خلال تساقط المطر“.

وعلقت بالقول: ”أمس وصلت لندن عطول طحت طيحة قشرة، طيحة شفت الموت فيها، بغلاوة بنتي، صدق حمدت ربي عايشة للحين، كان فيه مطر، طحت على ويهي، زين سناني متكسرو، زين ويهي، واتخرع“.

ولاحقا، وثقت حليمة بولند، إصابة في كتفها، متابعة: ”شوفوا كتفي شلون صار تسلخ والله العظيم الجهة اليمين كلها متسلخة زين وجهي ما صار فيه شي“.

وأرجعت عدم حدوث تداعيات أكثر ضررا جراء السقوط إلى ”دعائها المستمر وصدقاتها“، قائلة: ”ستر رب العالمين، إذا الواحد مسوي شوية أعمال خير، لأن الصدقة والدعاء يدفعان البلاء، من كثر ما أدعي رب العالمين ومن كثر ما أتصدق“.

ولم تكشف حليمة بولند عن كيفية سقوطها وإصابتها.

 

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