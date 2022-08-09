بعد انتقادها بسبب "الخادمة".. متابعة تعتذر من رهف القحطاني

اعتذرت متابعة للمشهورة السعودية رهف القحطاني، وذلك بعد ساعات من انتقادها لها في تعليق، مستنكرة قيام القحطاني بإلباس خادمتها ”بيجامة“ في المنزل وأمام والدها والمتابعين.

وكانت ”القحطاني“ نشرت خلال استعراضها لبعض التعليقات عبر حسابها في ”سناب شات“، تعليق المتابعة التي تدعى ”أم يوسف“، والتي انتقدت ”طريقة القحطاني في إلباس الخادمة في المنزل وأمام المتابعين في مواقع التواصل“.

وردت رهف في الفيديو، على المتابعة ”أبوي يعني ما يشوف اللي بالشارع؟، حنا جالسين بالبيت ايش تلبس؟ أنا من ناحيتي أنا اطلع معاها شوبنغ، اشتريلها معاي وأخليها تشتري اللي تبغاه، مو دلع، بس سالفة انو شخص عايش معاي، ما حب يكون أقل مني“.

وأكدت أنها ”لا تقبل أن تكون الخادمة في ملابسها بمستوى أقل منها“، لافتة إلى أنها من الناس الذين يحبون تقدير عاملاتهم.

وانتقدت رهف القحطاني، المتابعة بالقول، إن ”عليها مراجعة أفكارها“، مشددة على أنها ”لا تريد أن تسيء إليها بالكلام“.

وشددت المشهورة السعودية على أنها تشتري لخادمتها أفضل ”البيجامات“، ويهمها راحتها، لافتة إلى أنها ”تشتري لها ملابس أيضا في مختلف المناسبات، حين تخرج معها، وحين تسافر معها“.

وقالت ”ادلعها، تدرين إنها أحن من الناس كلهم علي، تدرين إذا مرضت تشيلني، تدرين إذا بكيت ضمتني وقعدت عندي ونامت في سريري معي (..) تسويلي أي شي تراضيني، تخربون بينا، انتي تدرين بسويلها تقويم وفيلر، إذا ما دلعتها ادلع مين“.

وهاجمت رهف القحطاني، المتابعة، مبينة أنها ”تسيء لوالدها في تعليقها“، مشددة على أن ”والدها يعامل الخادمة على أنها راعية المنزل ويحترمها ويقدرها“، وأنه ”إنسان سوي، وليس سيئ الخلق“.

وطالبت ”القحطاني“، المتابعة أم يوسف، أن ”تنتبه على زوجها، عوضا عن الحديث عن والدها ”انتي قاعدة تغلطين على أبوي، أبوي غير عن الرياييل كلهم، إذا انتي عندك بلا، شوفي ابو يوسف، انتبهي على أبو يوسف، انتبهي على أبويوسف، وسيبك من أبوي، أبوي يعاملها راعية بيت ويحترمها ويقدرها، وإنسان سوي، أبوي ما عنده السوالف ذي، عيونه مليانة مرة“.

ولاحقا، اعتذرت ”أم يوسف“ بطريقة غير مباشرة من ”القحطاني“، وكتبت في تعليقها للمشهورة السعودية ”يا زين كلمة أم يوسف من لسانك اتجنن ويا زينك يوم تزعلين تهبلين، وشفتي وجهي خير عليك وجابوا لك الحلا“.

وردت رهف القحطاني بالقول: ”كنت زعلانة ورضيت، الحلا جاي قبل الهوشة، بس قلت خلني افصل عليج، بعدين أحلى عشان اروق، والله يا أم يوسف زعلتيني، بس أنا أرضى بسرعة، خلاص سامحناك، وخلج راقدة شوي، والله متغربين أهلهم وعيالهم“.