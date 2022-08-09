من هي الفنانة الراحلة رجاء حسين؟

توفيت، اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 83.

وأعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، صباح الثلاثاء، وفاة مواطنته الفنانة رجاء حسين، عبر تغريدة بحسابه الشخصي على موقع ”تويتر“ كتب فيها: ”الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله“.

ورجاء حسين من مواليد 1 فبراير 1937، وهي واحدة من أطول الفنانات العربيات في مشوارها الفني، حيث كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم قلوب الناس العام 1954، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 68 عامًا.

ولدت الفنانة الراحلة في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وانضمت إلى فرقة الريحاني العام 1958.

عملت رجاء حسين في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

من أشهر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها حسين مسلسلات ”مفتش المباحث، والمناسبات، ومارد الجبل، ولدواعي أمنية، واللص والكلاب، وعلى باب زويلة، وأحلام الفتى الطائر، وذئاب الجبل، والمال والبنون، وزيزينيا، وشجرة اللبلاب، والشهد والدموع، وحساب السنين“.

كما شاركت في مسلسلات: ”ريا وسكينة، والشهد والدموع، وشباب رايق جدا، وعائلة حاحا، وعايزة أتجوز“.

وإلى جانب الدراما انخرطت رجاء حسين في أفلام ”الليالي الدافئة، وعودة الابن الضال، وأفواه وأرانب، ومال ونساء، ونوارة، وونس“.