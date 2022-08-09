المشهورة العُمانية "همس العيون" ترد على اتهامها بـ"الرد على نفسها"

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، والمعروفة بـ“همس العيون“، على الجدل الذي أثارته بين متابعين، بعد اتهامها بـ“الرد على نفسها“ عبر ”سناب شات“.

وعبرت ”همس العيون“ عن سعادتها بصعودها ”ترند“ على موقع التواصل ”تويتر“، ساخرة من منتقديها، مؤكدة أنهم ”لم يضروها بقدر ما نفعوها بصعود اسمها في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“: ”ترند مرة وحدة بتويتر، الصراحة وناسة إذا محسبين يزعلني لا ولله، ما تصدقون على الله حدا“.

وشددت على أن ”الناس يبحثون دائما عن الأخطاء“، مؤكدة أن ”هذا الخطأ كان نافعا لها، وليس ضدها، إذ أسهم بدعمها“.

وسخرت ”همس العيون“ من منتقديها، متابعة: ”استمروا زيادة بعد، حطيتو صوري مرة وحده، انا اقلكم استمروا حلو، والله جد حلو، ما مصدقة حيل، حلو ، ممتاز، استمروا“.

وكانت المشهورة العمانية قد أثارت جدلا واسعا وسخرية بين متابعين، بعد رصد مقطع فيديو لها وقد نشرت تعليق متابعة، جاء فيه: ”تكفين حبيبتي ردي عليا“.

لكن تعليق المتابعة، كان صادرا بحسب الظاهر من ذات حساب ”همس العيون“، ما دفع إلى اتهامها بإرسال التعليق لنفسها.

إذ ردت ”همس العيون“ في حينها، على التعليق المعني: ”حبيبة قلبي قسم بالله فوق مية محادثة، على منو ومن برد، ما أقدر، والله ما أقدر“.

وسخر متابعون مما اعتبروه ”رد المشهورة العمانية على نفسها“، بدعوى رغبتها في إظهار وجود متابعين لها، بينما رأى آخرون أنها ”فعلت ذلك عمدا لإثارة تفاعل“.

وإثر ذلك، خرجت المشهورة العمانية، في فيديو سابق، للرد على الاتهام، مشددة على أن ”ما حدث كان مجرد خطأ، إذ إن التعليق لم يصدر منها، لكنها وضعت عن طريق الخطأ، التعليق في حسابها، فظهر كأنما أرسلته لنفسها.