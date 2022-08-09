وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن 83 عاما

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، صباح الثلاثاء، وفاة مواطنته الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونعى أشرف زكي، الراحلة رجاء حسين عبر تغريدة بحسابه الشخصي على موقع “تويتر” كتب فيها: “الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله”.

الفنانه الكبيرة رجاءً حسين ف ذمه الله — Ashraf zaki (@Ashrafzaki60) August 9, 2022

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنانة عقب صلاة ظهر الثلاثاء، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة، بحسب تصريحات لزوج ابنته.

ورجاء حسين فنانة مصرية ولدت في الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية المصرية، وتعتبر واحدة من أقدم الفنانات العربيات، إذ كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم قلوب الناس عام 1954، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 68 عاما.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسلسل “واحة الغروب” عام 2017، كما تكرمت في حزيران/ يونيو الماضي في المهرجان القومي للسينما في مصر، لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.