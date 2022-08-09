نشطاء يهاجمون جمال العدل بعد إساءته لدول الخليج

تعرض المنتج المصري جمال العدل لموجة من الهجوم من نشطاء خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إساءته للخليج في لقاء إذاعي، والذي وصفهم بأنهم يغارون من المصريين.

وقال جمال العدل في فيديو من حلقته ببرنامج ”تعالى اشرب شاي“ الذي كان يقدمه الفنان المصري مراد مكرم قبل أن يتم وقفه: ”المحطات الخليجية الموجودة في الخليج كان ليهم دور كبير في انتشار الأعمال التركية في الوطن العربي.. دي بضاعة رخيصة.. كانوا بيجيبوها رخيصة جدا المسلسلات التركي وهما بالنسبالهم معاهم مجال إعلانات“.

وأضاف ”العدل“: ”ليه انتم طول الوقت قارفينا بأغانيكم وقارفينا بأفلامكم.. هما بيغيروا مننا، أنا بشوفها كدة عن نفسي، يعني أغلب المحطات اللي طلعت زي روتانا.. دوغري اهوه بقولك أسامي.. طول الوقت احنا عندنا تعالي عليهم كمصريين، وهما عندهم طول الوقت في أزمة نفسية مننا اللي هو اشمعنا انتم اللي عندكم السينما والفن والمزيكا واللهجة المصرية اللي ماشية في كل حتة، فحاولوا ياخدو جميع مطربينا يخلوهم يغنوا خليجي أو يحبسوهم في حتة ويطلعوا عليهم المطربات“.

وتابع المنتج المصري: ”بنفس المنطق ده أنا متصور إنهم حاولو ينزلو المسلسلات التركي الرخيصة المدبلجة سوري علشان يعودوا الناس على اللهجة السورية ويبقى الناس في البيوت بيتفرجوا عليها بشكل طبيعي، وكانوا بيشتروا الحلقة بـ 1000 دولار قبل ما يغلوها بعد كده“.

ودشن نشطاء خليجيون وسم #جمال_العدل_يسيئ_للخليج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجمو خلاله المنتج المصري بسبب تصريحاته.

وعلق عبد الله اليامي عبر حسابه على ”تويتر“ على تصريحات جمال العدل قائلا: “ سبب إساءَة الأُسط جمال العدل لـ دول الخليج.. يعتقد إن دول الخليج جمعية خيرية لـ تسويق المُسلسلات والأفلام الهابطة“.

وعلق حساب آخر على تويتر باسم ”إبراهيم الفهد“ قائلا: ”والله إنه ما يستحي، الحين يسيئ للخليج ويقول إنهم يحاربون المسلسلات المصرية وكل إنتاجات مصر تكون على القنوات الخليجية وأكبر داعم للفن المصري هم الخليجيين وقنواتهم، انت قبل ما تتكلم على الخليج من الأساس مالك أي قيمة ولا تاريخ حتى“.

وكتب حساب نشط على تويتر قائلا: ”من يسيئ يسيئ لنفسه، انتوا ليش تبون جنازة علشان تشبعون فيها لطم ونواح، لو كل واحد قزم أساء واستطاع أن يسحب خلفه أمه من البشر للوحل فذاك ذكي“ .

وتابع: ”كفى هاشتاقات تافهة فـ تويتر مجلس للجميع، ومثل هذه الهاشتاقات ضجيج على الفاضي، انشغلوا بالمفيد فالعالم يراكم“.

وفي أول تعليق لجمال العدل نفى ساءته للخليج وللقائمين على المشهد الفني بالسعودية، مشيرا إلى أن هذا لقاء قديم قبل سنوات وكان لا يقصد القدح في أحد.