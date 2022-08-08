مصطفى قمر ينتصر في معركته القضائية مع منتج "5 نجوم"

حصل الفنان المصري مصطفى قمر، الإثنين، على حكم قضائي بالتعويض ضد منتج برنامج ”خمس نجوم“ بعد صراع دام أكثر من عام.

وكان الفنان مصطفى قمر قد تقدم بدعوى قضائية ضد منتج برنامج ”خمس نجوم“، موضحا أن الشركة تعاقدت معه على تقديم البرنامج الذي أذيع في شهر رمضان قبل الماضي على شاشة MBC مصر، لكن الشركة لم تتعامل معه بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على التزام الشركة بتصدره الدعاية والإعلانات للبرنامج، وأن الشركة خالفت ذلك“.

وأصدرت محكمة مدني جزئي الدقي، الإثنين، حكمًا في الدعوى رقم 99 لسنة 2022، الصادر بجلسة 25 يونيو 2022، والذي يقضي بالتعويض لصالح الفنان مصطفى قمر تعويضًا ماديًا وأدبيًا ضد محمد السعيد عبد الوهاب عن نفسه وبصفته مدير شريك شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع.

وكانت شركة ميديا لايف المنتجة للبرنامج قد كشفت في بيان لها، أنها قامت بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 240 ألف جنيه (15 ألف دولار) لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة، التي أقامها الفنان مصطفى قمر ضد الشركة، والتي لم يتم إعلام الشركة بها وصدر بها حكم غيابي.

وأفصحت الشركة عن تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفى قمر، التي تكشف من خلالها أن ”الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرف الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير عشر حلقات كاملة من برنامج (خمس نجوم)، وهي مبالغ تزيد على حقه المالي وأصدر بيانا ادعى فيه كذباً أن الأمور غير صحيحة“.

وأكدت أن قمر توجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات، حيث صور 9 حلقات فقط من أصل 10، إضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية أكثر من تعاقده.

وأشارت الشركة بالمستندات إلى أن ما يروج له الفنان مصطفى قمر بأن الحكم، الذي حصل عليه هو تعويض أدبي لمكانته الفنية غير صحيح، وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر، بجانب عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص على ضرورة تصدره الحملة الدعائية للبرنامج.