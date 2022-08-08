أول تعليق من جمال العدل عقب اتهامه بالإساءة للخليج

نفى المنتج المصري جمال العدل إساءته للخليج وللقائمين على المشهد الفني بالسعودية، بعد تداول فيديو يتهكم خلاله من أحد المسلسلات الكوميدية الشهيرة بالسعودية.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو للقاء إذاعي للمنتج جمال العدل يتهكم خلاله على المسلسل الكوميدي السعودي الشهير ”طاش ما طاش“، مشيرا إلى أنه غير مضحك ولا يستحق كل هذة الضجة التي افتعلها.

كما انتقد العدل خلال اللقاء الدراما الخليجية، رأى فيها نشطاء إساءة للفن الخليجي.

وأصدر جمال العدل بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية لشركة ”العدل جروب“ على إنستغرام أوضح خلاله حقيقة الهجوم على الخليج قائلا: ”توضيح: في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، مما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات، وكان سياق الحديث عن اختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحاً في أحد..“.

وأضاف البيان: ”السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهماً وحيويًا في التعاون الفني والثقافي، وزاد هذا البعد أهمية بعد الانطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونؤمن جميعاً أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة ..أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا علي مدار 25 عاماً يجبُ هذا الكلام ..(هناك من يصطادون في الماء العكر)، ولكن حبنا واحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات“.

وتعرض المنتج المصري جمال العدل خلال الساعات الماضية لهجوم من نشطاء خليجيين بسبب تصريحاته عن مسلسل ”طاش ما طاش“، مما دفعه لإصدار بيان يوضح خلاله حقيقة تصريحاته.