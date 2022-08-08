وفاة نجمة موسيقى البوب أوليفيا نيوتن جون

توفيت نجمة فيلم ”غريس“ الممثلة أوليفيا نيوتن جون عن 73 عاماً، اليوم الاثنين، وفق ما أعلن زوجها في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال زوجها جون إيسترلينغ في البيان إن ”الممثلة توفيت بسلام في مزرعتها جنوب كاليفورنيا صباح اليوم وسط عائلتها وأصدقائها، بعد صراع مستمر منذ 30 عاما مع سرطان الثدي“.

وأضاف زوجها: ”نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية، كانت أوليفيا رمزًا للانتصارات والأمل لأكثر من 30 عامًا وهي تشارك رحلتها مع سرطان الثدي. يتواصل إلهامها العلاجي وتجربتها الرائدة في طب النبات مع مؤسسة Olivia Newton-John Foundation Fund، المخصصة للبحث في طب النبات والسرطان“، داعيا إلى ”تقديم التبرعات لمؤسسة نيوتين جون بدلا من الزهور“.

اشتهرت الراحلة بدور البطولة في فيلم Grease في 1978، أمام جون ترافولتا في دور ساندي.