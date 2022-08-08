رقصة "جريئة" تعرض فوز العتيبي لانتقادات لاذعة

شنَ مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا ضد المشهورة السعودية فوز العتيبي، بسبب أدائها رقصة ”جريئة“ مع سيدة أجنبية بأحد الملاهي في إسبانيا.

وظهرت فوز في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“، وهي ترقص بحماس إلى جانب عدد من السيدات الأجنبيات، حيث بادرت إحداهن بالاقتراب منها والانحناء بجسدها إليها والرقص، لتتفاعل معها فوز وتبدأ بالضرب على جسدها من الخلف كإحدى الرقصات الجريئة المتبعة في الغرب.

وأثار الفيديو، الذي نشرته فوز قبل عدة أيام وعادت مجدداً لنشره لتبرير ما حصل وترد على انتقادات المدونين، الذين اعتبروا أن ”ما قامت به يخالف القيم والتقاليد العربية والسعودية“.

وقالت إحدى المدونات ”هل هذا يمثل قيمناوشي عادي؟ والكارثه التبرير العقيم كم مراهقه تتابعها الحريه الشخصيه لها حدود إذا هي تحب الشي ذا تسويه لكن مو من حقها تصوره وتنزله الأهل يتعبون ويربون وهي تطلع تخرب أفكارهم وتقول عادي الحريه الشخصيه على اسمها شخصيه لا أحد يطلع عليها“.



وكتبت أخرى تقول: ”فوز العتيبي أتمنى تختفي من السوشل ميديا مو طبيعي السباكه اللي أشوفها“.



وعلقت مدونة على رقص فوز وتفاخرها بالغرب، قائلةً ”فوز العتيبي مهووسة بالأجانب بشكل مقرف ترى قدر ولقى غطاه لا تحسبينه إنجازا وشي واو“.



وسخرت مدونة من فوز، حيثُ قالت ”أكبر طموحات المكبوته فوز العتيبي أجنبية تعطيها وجه و ترقص معها من الفخر بالطموح لها ثلاث أيام ماسكتت“.

وأبدت فوز استغرابها من الهجوم عليها، قائلةً في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، إن ”السيدة الأجنبية استلطفتها وأرادت المزاح معها بالرقص بهذه الطريقة“.

وقالت العتيبي إن ”السيدة كانت سعيدة جداً وقامت بالرقص معها مجاراة لها، وإنها من المستحيل أن تصدها أو تقوم بتصرف يؤثر فيها“، واصفةً من انتقدوها بـ“المعقدين“.

وأضافت المشهورة السعودية بأنها ”تحظى بمحبة الأجانب أين ما التقتهم“، لافتةً إلى أنه ”من الطبيعي أن تحظى بمحبتهم لأنها تشبه بناتهم“، وفق قولها.

وأعادت العتيبي نشر بعض التعليقات التي دافعت عنها، والتي تضمنت عبارات إشادة لمسايرتها السيدة الأجنبية ومعاملتها بلطف، كما أشارت بعض التعليقات بأن ما بدر من العتيبي أمر طبيعي من باب المزاح المعتاد بين الفتيات والصديقات.