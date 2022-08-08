فايز المالكي يثير جدلا حادا بعد أول شكوى علنية له من "المحتاجين"

تلقى الفنان السعودي المعروف فايز المالكي، يوم الإثنين، ردود فعل واسعة تضمن بعضها انتقادات واقتراحات لحل أول شكوى علنية له من المحتاجين الذين ينشط في مساعدتهم.

وأصبح المالكي منذ سنوات أحد أبرز الناشطين السعوديين في مجال مساعدة الآخرين، سيما الفقراء والموقوفين بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، بجانب حالات إنسانية أخرى، حيث تلقى جهوده استجابة وتبرعات سخية من رجال أعمال وأمراء ومشاهير وعدد كبير من مواطنيه.

لكن المالكي الذي لا يزال في عالم الفن، فاجأ متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي عندما اشتكى من توجه بعض المحتاجين إلى منزله، وبعضهم في ساعات متأخرة من الليل، ما يسبب له ولجيرانه إحراجا وإزعاجا.

ورغم أن المالكي أورد شكواه في تويتر بصيغة رجاء لمن يقصدون منزله، وقال في بداية تغريدته ”اسألكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي“، إلا أنه تلقى انتقادات ضمن سيل الردود التي انهالت عليه، وكثير منها تعليقات يتعاطف فيها أصحابها مع معاناته، بينما اقترح فريق ثالث حلولا لما يواجهه الفنان واسع الجماهيرية.

وكتبت إحدى المغردات منتقدة شكوى المالكي: ”‏‎وش ذا الاسلوب الغير متوقع منك ترى الي عزك ورزك هو قضى حاجة الناس والله في يوم يبدل حال من حال انت دخلت في منصات خيريه خلاص هذا من صلب عملك الخيري الناس محتاجه بدال التغريد سوي مكتب صغير وخلهم يقدمون طلبات ولا اكتب لوحه لا اقدم مساعدات ممنوع منعا باتا عالج امورك بعيد عن تويتر“.

وكتب آخر في سياق مشابه أيضا: ”‏‎فين ذهب رجل الانسانية اللي بداخلك!““، قبل أن يتلقى ردا من آخر دافع فيه عن المالكي قائلا: ”‏‎‎شوف انا احيان انتقد فايز المالكي ولكن ماهو معقوله انه يجي بيته والناس مجتمعه واللي يدف الباب ويدخل البيت، البيت له حرمته وايضا ممكن يجي ضيوف في بيته ويسكر الباب عن الناس ويحرجونه امام ضيوفه ( تكلم بالعقل ) هل ترضاها لنفسك ان اهلك يبون يطلعون حوش البيت وفجأة يدخل عليهم احد“.

فيما دافع مغرد يدعى عبد الإله عن الانتقادات التي طالت المالكي وقال: ”‏‎‎تراه مو ملياردير عشان يلبي احتياجات الناس كلها عنده حياة خاصه عنده اهله داخل البيت لازم تحترمهم ترضى انت كل شوي واحد داخل بيتك وفي نص حوشك بعد ولا يقعد يراقب اهلك وهم داخلين وطالعين؟“.

واختارالمغرد ملهم مثل آخرين، اقتراح حل لشكوى المالكي، وقال: ”‏‎اخوي فايز.. نصيحة اعملك مقلط بابه من خارج البيت .. واعمل لوحة اعلانية على الباب واكتب فيها اليوم والوقت اللي ممكن تستقبل الناس فيه وألتزم بموعدك .. و استعين ب 2 من اصدقائك لتنظيم الدخول، صدقني راح ترتاح من اللي واقفين عند بيتك، واذا منت ناوي تستقبل احد برضو اكتب في اللوحة“.

اخوي فايز .. نصيحة اعملك مقلط بابه من خارج البيت .. واعمل لوحة اعلانية على الباب واكتب فيها اليوم والوقت اللي ممكن تستقبل الناس فيه وألتزم بموعدك .. و استعين ب 2 من اصدقائك لتنظيم الدخول صدقني راح ترتاح من اللي واقفين عند بيتك واذا منت ناوي تستقبل احد برضو اكتب في اللوحة — ♡°• ملهم •°♡ (@OInspirationalO) August 8, 2022

ولم يرد المالكي على سيل التعليقات التي أثارتها شكواه الأولى من نوعها ممن يقصدونه للمساعدة، لكنه واصل نشر حالات جديدة لمحتاجين في حسابه بتويتر كما اعتاد أن يفعل على الدوام.

ونجح المالكي خلال مسيرته مع العمل الخيري، في توفير مبالغ مالية كبيرة من المتبرعين لفئات وحالات إنسانية كثيرة، فيما يعد تدخله الأخير قبل أسابيع في إقناع مواطنته الشابة وسام السويلمي بالعودة من ألمانيا التي فرت إليها من عنف وتحرش أسري، إحدى أهم المحطات في تلك المسيرة.