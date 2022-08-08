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بدور البراهيم تهاجم متابعا وجه إليها سؤالا غير متوقع
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 8:21 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 8:30 GMT

بدور البراهيم تهاجم متابعا وجه إليها سؤالا غير متوقع

هاجمت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية بدور البراهيم، متابعًا طرح عليها سؤالًا خلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها في تطبيق “تيك توك"، عن حكم ظهور المرأة في بث

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المصدر: مصطفى سعداوي- إرم نيوز

هاجمت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية بدور البراهيم، متابعًا طرح عليها سؤالًا خلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها في تطبيق “تيك توك“، عن حكم ظهور المرأة في بث مباشر مع رجل عبر التطبيق.

وردت “البراهيم” في مقطع فيديو عبر “تيك توك” وقد بدا عليها الانفعال والغضب جرّاء سؤال أحد المتابعين.

واعتبرت أنه ”يتعمد لفت انتباه المتابعين إلى أنها ترتكب إثمًا“.

وقالت المشهورة السعودية موجهة الحديث للمتابع: “إيش جايبك عندي في البث هنا، ما يجوز إنك قاعد هنا تبحلق فيا وفي عيني ووجهي!”.

وأضافت: “نعم، يجوز ما دام المرأة محترمة نفسها زين وقاعدة بكل أدب واحترام تدخل (التيك توك) ويراها الرجال وتاخذ الفلوس والمال نعم، يجوز”.

وواصلت هجومها على المتابع بالقول: “قاعد تلفت نظر الناس اللي بتشاهدوني إني اللي أنا بسويه إثم!، طيب ليه بتتفرج وتبحلق!”.

2022-08-45

 

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