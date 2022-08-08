نجل هند القحطاني يرد على متابع وصف والدته بـ"العجوز"

شن معاذ القحطاني، نجل مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، هجوما حادا على شخص كان وصف والدته في تعليق عبر مواقع التواصل بـ“العجوز“.

وجاء رد معاذ ابن هند القحطاني في مقطع فيديو متداول عبر الحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بعدما تلقى تعليقا من أحد الأشخاص يدعى عزيز، قال فيه: ”لاهنت خل عجوزكم ترجع الصور اللي قبل أمس أو أعرضها لنا تزيد المشاهدات“.

ليرد معاذ قائلا: ”العجوز هذه تدعس عليك، ومو بس حتى معتز الصغير يدعسك يا حشرة“.

وواصل ابن هند القحطاني، الهجوم، قائلا: ”شايف نفسك مين، نراك متخفي من خلف الجوال والكيبورد لا تستطيع المواجهة“.

ومعاذ القحطاني، هو أكبر أبناء المشهورة السعودية هند القحطاني، وله العديد من المواقف الإيجابية مع والدته فهو يدعمها بشدة، كما إنه يظهر معها في الكثير من مقاطع الفيديو التي تبثها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل.

وهذه ليست المرة الأولى التي توصف فيها هند القحطاني، بـ“العجوز“ من قبل متابعين، حيث دشن مدونون سعوديون في حزيران/ يونيو عام 2020، وسمًا عبر منصة ”تويتر“، حمل اسم ”هند القحطاني vs شيبانتويتر“.

لتخرج حينذاك المشهورة السعودية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، معربة عن غضبها من الأشخاص الذين يطلقون عليها لقب ”العجوز“، كاشفة عن عمرها الحقيقي.

وقالت هند القحطاني، في مقطع الفيديو، إن أغلب من يوجهون إليها الشتائم ”عجايز وشيبان“.

وأوضحت ”أنهم فئة قليلة يعيرونها بكبر سنها وإطلاق لقب العجوز عليها رغم أنها بعمر الـ37“.

وأضافت القحطاني، في الفيديو: ”العجوز هي اللي يكون وجهها وجسمها مجعدين وكل شيء يبين“، مؤكدة أن ”هذا لا ينطبق عليها وأنها في قمة شبابها وأيضا لا يهمها الكبر“.