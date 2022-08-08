عبير أحمد تصدم جمهورها بشكل فمها بعد عملية تجميل

صدمت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت عبير أحمد جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن نتائج مروعة لشكل شفتيها نتيجة حقن فمها بحقنة لإذابة الفيلر.

وظهرت عبير أحمد في مقطع مصور نشرته عبر ”سناب شات“ وقد انتفخ وجهها وفمها بشكل مخيف، وكشفت أن جسدها حساس لمثل هذه الأمور وأنها تعرضت لحساسية مفاجئة نتيجة الحقنة وتفاعل معها جسدها بشكل عسكي.

وعن حقيقة ما حصل معها عند الطبيب قالت إنها حقنت فيلر ولكن شكلها لم يعجبها بسبب البروز الذي سببه واصفة ذلك بـ ”بوز البطة“، لافتة إلى أنها أرادت إزالته، واستخدم الطبيب حقنة عادية يحقنها الجميع ولكن جسمها تفاعل معها بشكل عسكي ما سبب انتفاخا كبيراً في وجهها.

وقالت: ”هو حقنلي المادة العادية اللي تفش الشفايف وأبي أفش شفايفي لأنه بصراحة كانوا مصدرين ”بوز البطة“ ومو حلوين قدام الكاميرا، وحصل ما حصل، الدكتور انصدم وقالي إنه أول مرة أشوف هالحالة في الطب .. والحل أنه يعطيني إبرة كورتيزون“.

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ولاحقاً، خرجت عبير أحمد في مقطع آخر عبر ”سناب شات“ لامت فيه على الكثير من الأشخاص والحسابات التي نشرت صورها ووضعت علامة تعجب عليها.

وقالت إن الكثير من تلك الحسابات تحاول جذب المتابعين بأي شكل، مشيرة إلى أنها كشفت بنفسها عن سبب ما حدث معها، وأن الحالة انتهت.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد عانت في السابق من مرض نادر يسمى ”الوهن العضلي“ ودخلت بسببه في أزمة صحية.