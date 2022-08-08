بعد 10 سنوات.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع درة

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي سبب خلافها الناشب مع الفنانة التونسية درة زروق قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن خلافهما كان بسبب فيلم ”مصور قتيل“ الذي عرض عام 2012.

وقالت حورية فرغلي خلال لقاء تلفزيوني: ”أنا في الفيلم ده تعبت فيه أوي وكنت حورية فرغلي بردو، وأنا وإياد نصار ودرة وأحمد فهمي، وهي طلبت إن أنا متحطش لا في الأفيش، ولا في الإعلان، والأفيش والإعلان اتعملوا وأنا مش موجودة، فأنا روحت شركة الإنتاح واتخانقت معاهم“.

وأضافت حورية فرغلي: ”المخرج قال إن درة هي اللي طلبت كده، وبصراحة المنتج غيّر التيزر وغير الأفيش وحطني فيه، بس بعد ما انا روحت واشتكيت، ودرة كان المفروض اسمها يتحط الأول ومكنش عندي مشكلة في ده..أحمد فهمي كان طالع جوزي ودوره كان أصغر من دوري، ليه هو ودرة وإياد نصار يتحطوا وأنا لأ؟، إذا كان أنا عنصر رئيسي في العمل“.

ووجهت حورية رسالة إلى درة قائلة: ”الفيلم ده كان بالنسبة لي أول خطوة أخدها في مهرجان القاهرة السينمائي، ليه بتسرقيها مني؟، أنا تعبت وصورت واشتغلت، ليه تعبي تحرميني منه؟“.