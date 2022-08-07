"شهاب ملح إنستغرام" يعلق على أنباء القبض على فرح الهادي في الكويت

علق المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“ على أنباء القبض على الفنانة فرح الهادي، مشيرا إلى أن هذا الخبر غير صحيح.

وانتشرت الفترة الأخيرة أنباء عن القبض على فنانة مشهورة بمطار الكويت، حيث تبين أنها طرف في قضية منذ عام وكان سببها حيازة مؤثرات عقلية وخموراً، زعم ناشطون عبر مواقع التواصل إلى أنها الفنانة فرح الهادي.

ونشر ”شهاب ملح إنستغرام“ منشورا عبر حسابه في ”سناب شات“ صورة متداولة لفرح الهادي، موسومةو بعبارة ”تم إلقاء القبض“ علق عليها قائلاً: ”الله يفك عوقها.. ترى لا تصدقون الأخبار الوهمية، ترى مو أي تصدقونه يكتبون في سوشيال ميديا.. أنا متأكد إنها مالها شغل، والبنت طيبة ومالها بهالأمور وأنا أحبها“.

وانشغل مدونون في الكويت خلال الساعات الماضية بالبحث عن اسم ممثلة مشهورة تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية في مطار الكويت؛ بسبب قضية مؤثرات عقلية وخمر تعود تفاصيلها إلى ما قبل عام.

ووصلت الممثلة إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول، ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، ليتم على الفور حجزها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فإن قضية الممثلة بدأت قبل سنة، حيث تم ضبطها مخمورة وتم آنذاك تسجيل قضية بحقها كجنحة، وتبين بعد فحص عينات الدم والبول أنها متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للخمر.