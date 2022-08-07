من هي الممثلة المشهورة التي ضُبطت في مطار الكويت بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية؟

انشغل مدونون في الكويت خلال الساعات الماضية بالبحث عن اسم ممثلة مشهورة تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية في مطار الكويت؛ بسبب قضية مؤثرات عقلية وخمر تعود تفاصيلها إلى ما قبل عام.

ووصلت الممثلة إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول، ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، ليتم على الفور حجزها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فإن قضية الممثلة بدأت قبل سنة، حيث تم ضبطها مخمورة وتم آنذاك تسجيل قضية بحقها كجنحة، وتبين بعد فحص عينات الدم والبول أنها متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للخمر.

وأشار اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي حمد السريع إلى حادثة ضبط الممثلة، مؤكدًا أن ”المشهورة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، من المعروفين بـ (البدون)“، وأنها تحمل جوازًا وفق المادة 17 الذي يصرف لأبناء فئة ”البدون“ في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج.

وقال السريع في تدوينة عبر حسابه في ”تويتر“: ”أمن المطار يلقي القبض على مشهورة بوسائل التواصل وهي بدون وتحمل جواز مادة (17) وذلك عند مغادرتها لمطار الكويت. حيث عليها أمر من النيابة العامة بإلقاء القبض عليها بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية“.

وأضاف أن ”المشهورة تم استيقافها من قبل الشرطة قبل فترة وسجلت عليها قضية كجنحة (اشتباه بحالة غير طبيعية) وبعد فحص عينة الدم تبين أنها متعاطية للمؤثرات العقلية فأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بضبطها وإحضارها. وتم إحالتها لمكافحة المخدرات“.

وتفاعل المدونون مع هذا الخبر، وعرض بعضهم حروفًا مختلفة زعموا أنها ”الأحرف الأولى من اسم الممثلة“، كما أشار البعض لأسماء صريحة منهم من أفاد بأنها ”الفنانة شوق الهادي التي تنتمي إلى فئة (البدون) في الكويت، وهناك من توقَع أن تكون الممثلة فاطمة الصفي أو الفنانة ملاك الكويتية“.

اكيد ملاك الكويتيه اكثر وحده سمعتها بالحضيض🤮 — Na7ouf 🙊 (@si7py) August 7, 2022

لحد يقعد يخربط بالاحرف اسمها اول حرف ( ف ، ص — نيوز 11 (@news11) August 7, 2022

مثقلة العيار حبتين

بنت الصفي pic.twitter.com/0o7AHhIc4A — خالد الدوسري (@RED_SIGNAL1) August 6, 2022

الكاولية شوق هادي — A (@ahmadzwv) August 7, 2022

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله بين المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن واجه فنانون ومشاهير تهمًا تتعلق بالمخدرات والخمور، ومنهم الفنان الكويتي الشاب علي كاكولي الذي واجه في العام الماضي تهمًا متعلقة بقضية مخدرات، حيث بدأت قضيته منذ منتصف العام 2021، وقضى عدة أشهر في السجن إثر اتهامه بقضية ”تعاطي وحيازة مواد مخدرة“.

وفي آذار/مارس الماضي، خرج كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صدر بمناسبة الأعياد الوطنية، وشمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدر حكم نهائي عن محكمة التمييز بسجن كاكولي 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار) في ذات القضية.

وأوضح حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في البلد الخليجي حينها، أن الممثل المتهم خرج مؤخرًا من السجن عقب شموله بالعفو الأميري، ولن يعود إلى السجن حاليًا، وستُسجل عليه سابقة.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.