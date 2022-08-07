أسامة الأزهري: فرعون لم يكن مصريا "أصيلا"

قال الداعية المصري، أسامة الأزهري، إن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، وإنما كان من الهكسوس.

تصريحات الأزهري جاءت في سياق حديثه عن ذكرى يوم عاشوراء التي يحتفل فيها المسلمون بنجاة نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وجيشه وغرق الأخير في البحر.

أسامة الأزهرى: "فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس" فالمصرى لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأى حال من الأحوال"#حامل_المسك على #الراديو9090 https://t.co/OMCg9PvPbx pic.twitter.com/Z3eKaJf1Dl — الراديو 𝟡𝟘.𝟡𝟘 (@ElRadio9090) August 5, 2022

وقال أسامة الأزهري، الذي يعمل مستشارًا للشؤون الدينية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأستاذًا مساعدًا بجامعة الأزهر، في لقاء إذاعي: ”سيدنا موسى صبر على فرعون 40 سنة، رغم تكبره، وجبروته“.

وأضاف: ”هناك بحث تاريخى وهو الأصح أن فرعون لم يكن مصريا أصيلاً، بل كان من الهكسوس.. فالمصرى لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال“.

وأثار تصريح الأزهري جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وقالت مغردة تدعى علا مصطفى: ”مش عارفة للمرة الكام بنقول إن فرعون الخروج مكنش مصري .. كان سادس ملوك الهكسوس.. وإن المصريين كانو موحدين من قبل ما يبعث ربنا سيدنا موسى لمصر عشان يدعو ملوك الهكسوس وأتباعهم للتوحيد“.

فرعون سواء كان مصريا او غير مصري مش هتفرق كتير عم النبي القرشي كان كافرا وسلمان الفارسي قال عنه النبي سلمان منا اهل البيت والمصريين مش شعب الله المختار والجنسية المصرية مش هتدخلنا الجنة بلا حساب والكلام الي قاله اسامة الازهري كلام فارغ ولا يصح ان يقوله اصلا — احمد المصري (@AhmedElmasry800) August 6, 2022

لكن مغردا باسم أحمد المصري رد عليها بالقول: ”فرعون سواء كان مصريا أو غير مصري مش هتفرق كتير، عم النبي القرشي كان كافرا، وسلمان الفارسي قال عنه النبي ”سلمان منا أهل البيت“.. والمصريون مش شعب الله المختار والجنسية المصرية مش هتدخلنا الجنة بلا حساب، والكلام اللي قاله أسامة الأزهري كلام فارغ ولا يصح أن يقوله أصلا“.