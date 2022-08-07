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أسامة الأزهري: فرعون لم يكن مصريا "أصيلا"
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 10:33 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 11:10 GMT

أسامة الأزهري: فرعون لم يكن مصريا "أصيلا"

قال الداعية المصري، أسامة الأزهري، إن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، وإنما كان من الهكسوس. تصريحات الأزهري جاءت في سياق حديثه عن ذكرى يوم عاشوراء التي يحتفل فيها

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قال الداعية المصري، أسامة الأزهري، إن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، وإنما كان من الهكسوس.

تصريحات الأزهري جاءت في سياق حديثه عن ذكرى يوم عاشوراء التي يحتفل فيها المسلمون بنجاة نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وجيشه وغرق الأخير في البحر.

وقال أسامة الأزهري، الذي يعمل مستشارًا للشؤون الدينية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأستاذًا مساعدًا بجامعة الأزهر، في لقاء إذاعي: ”سيدنا موسى صبر على فرعون 40 سنة، رغم تكبره، وجبروته“.

وأضاف: ”هناك بحث تاريخى وهو الأصح أن فرعون لم يكن مصريا أصيلاً، بل كان من الهكسوس.. فالمصرى لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال“.

وأثار تصريح الأزهري جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وقالت مغردة تدعى علا مصطفى: ”مش عارفة للمرة الكام بنقول إن فرعون الخروج مكنش مصري .. كان سادس ملوك الهكسوس.. وإن المصريين كانو موحدين من قبل ما يبعث ربنا سيدنا موسى لمصر عشان يدعو ملوك الهكسوس وأتباعهم للتوحيد“.

لكن مغردا باسم أحمد المصري رد عليها بالقول: ”فرعون سواء كان مصريا أو غير مصري مش هتفرق كتير، عم النبي القرشي كان كافرا، وسلمان الفارسي قال عنه النبي ”سلمان منا أهل البيت“.. والمصريون مش شعب الله المختار والجنسية المصرية مش هتدخلنا الجنة بلا حساب، والكلام اللي قاله أسامة الأزهري كلام فارغ ولا يصح أن يقوله أصلا“.

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