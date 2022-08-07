الكويت.. إيقاف ممثلة مشهورة بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية وخمر‎‎

أوقفت الجهات الأمنية في مطار الكويت، ممثلة مشهورة صادر بحقها أمر ضبط وإحضار عن جهات التحقيق، بسبب قضية مؤثرات عقلية وخمر تعود تفاصيلها لقبل عام .

ووصلت الممثلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول، ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، ليتم على الفور حجزها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

ووفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن قضية الممثلة بدأت قبل سنة حيث تم ضبطها مخمورة وتم آنذاك تسجيل قضية بحقها كجنحة، وتبين بعد فحص عينات الدم والبول أنها متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للخمر.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أي تفاصيل بشأن القضية وسبب إخلاء سبيل الممثلة قبل سنة، كما لم يتضح إن كانت الممثلة كويتية أم من جنسية أخرى.

وتداولت الحسابات الإخبارية في البلد الخليجي هذا الخبر، حيث تساءل كثير من المدونين عن هوية هذه الممثلة، وعرض بعض المدونين حروفاً زعموا أنها الأحرف الأولى من اسم الممثلة دون الإشارة إلى أي اسم بشكل صريح.

وسبق أن واجه فنانون ومشاهير تهماً تتعلق بالمخدرات والخمور، ومنهم الفنان الكويتي الشاب علي كاكولي الذي واجه في العام الماضي تهماً متعلقة بقضية مخدرات، حيث بدأت قضيته منذ منتصف العام 2021، وقضى عدة أشهر في السجن إثر اتهامه بقضية ”تعاطي وحيازة مواد مخدرة“.

وفي آذار/مارس الماضي، خرج كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صدر بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، صدر حكم نهائي عن محكمة التمييز بسجن كاكولي 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار) في ذات القضية.

وأوضح حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في البلد الخليجي حينها، أن الممثل المتهم خرج مؤخراً من السجن عقب شموله بالعفو الأميري، ولن يعود إلى السجن حالياً وستُسجل عليه سابقة.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.