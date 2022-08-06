"المزود".. لون موسيقي ينتشر بشكل واسع في تونس (فيديو إرم)‎‎

يطغى الفن الشعبي التونسي بشكل لافت على المشهد الموسيقي، من خلال حضوره في مختلف المهرجانات الصيفية وفي بعض المشاريع الموسيقية التي تسعى إلى إحيائه وإعادة توزيعه بشكل يتماشى مع تطلعات الجمهور.

ويمثّل ”المزود“ أحد أبرز فروع الفن الشعبي، وتحتفظ الذاكرة الموسيقية في تونس بأسماء بارزة في هذا المجال مثل إسماعيل الحطاب وصالح الفرزيط والهادي حبوبة وغيرهم.

ويقول الشاعر والملحن منذر الجريدي إن ”فن المزود“ هو فن تونسي أصيل وهو فرع من الفن الشعبي، وهو قائم منذ عهد العثمانيين وحتى قبلهم، وكان هذا النوع من الفن مرتبطا بالفتوّة ومن الألوان الموسيقية التي ترفه عن الفئة الاجتماعية الهشة والمهمّشة التي تجد فيها ذاتها.

ويضيف الجريدي أنّ هناك شعراء وملحنين اختصوا في الكتابة لهذا اللون الموسيقي واهتموا به وأصبح فنّا يحظى بشعبية كبيرة أحبه التونسيون وتفاعلوا مع كثير من الإنتاجات، حتى أصبح الفن رقم 1 في تونس.

ويقول الجريدي: ”صارت منافسة بين عدة شعراء وملحنين وكتّاب وموزعين، وبالتالي أصبح هذا الفن قائما بذاته“، مشيرا إلى أسماء موزعين في هذا المجال بينهم رشيد يدعس وسامي المعتوقي.

ومن عرض ”النوبة“ سنة 1991 إلى عرض ”نوبة“ الذي أنجزه المخرج عبدالحميد بوشناق وعُرض في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي مؤخرا، تلتقي عدة مشتركات من حيث الآلات الموسيقية المستخدمة والمضامين الفنية المعبّر عنها، والديكور والملابس والروح الموسيقية التي يجد فيها التونسي ملاذا، وهو ما يفسره الإقبال اللافت على العرض.

ويعتبر الفنان أحمد الماجري أنّ هذا الفن يختلف من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، مضيفا أنّ الشائع بين الناس أن الأغنية الشعبية هي التي تكون الموسيقى الطاغية فيها ”الزكرة“ أو ”القصبة“ أو ”المزود“ وهي آلات نفخ موسيقية موجودة في العالم العربي، لكن تختلف النغمات والنبرات من منطقة إلى أخرى، وهو كله موروث حسّي سمعي ثقافي قبل ظهور الآلات الموسيقية الكهربائية.

وبحسب الماجري تعبر هذه الآلات عن فرحة وعن موقف وتمكن التونسيين من دفع القلق الذي يعيشونه بشكل يومي، ويمثل هذا الفن بذلك أحد أوجه الترفيه.

وأشار الماجري إلى أن هذا الفن كان ممنوعا من البث في التلفزيون الرسمي التونسي في فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة؛ لأنه ارتبط في المخيلة الشعبية من حيث المضمون بمواضيع كانت تُعتبر هابطة ولا ترقى إلى مستوى فكري عال، لكن عدة أغان من هذا اللون الموسيقي كانت تعبيرا عن هواجس وطنية وقضايا قومية عاشها التونسيون.

ومن بين أبرز الأسماء اللامعة في الفن الشعبي في تونس إسماعيل الحطاب الذي أدّى أغنيات لا تخلو من نخوة وحس وطنيّين، منها: ”بين الوديان“ و“الخمسة إلي لحقو بالجرة“ التي تروي قصة استشهاد محمد الدغباجي، أحد أشهر المقاومين التونسيين للاستعمار الفرنسي.

ويعتبر الجريدي أن هناك أغاني راسخة في الذاكرة الشعبية لا يمكن أن تُنسى جيلا وراء جيل، وهي أغان كُتب لها النجاح لأن طريقة الكتابة والتلحين والإلهام صادقة.

ويتساءل الجريدي عن دور الدولة في تثمين هذا الفن وتكريم العاملين في مجال الكتابة والتلحين، مؤكدا أنه كان من الضروري أن تتدخّل الدولة لحماية هذا الموروث والحفاظ على القلة من الكتّاب والملحنين الذين تمسكوا بهذا اللون الموسيقي.

ويذهب الماجري إلى اعتبار أنّ السياسي يستلهم أفكاره من الفنّان، لكن من الضروري أن يكون السياسي في المقابل قادرا على تثمين دور الفنان والإيمان برسالته وتحفيزه من أجل النجاح.

ويعيد متعهد الحفلات بلحسن الوسلاتي الفضل في بقاء هذا الفن راسخا إلى الشعراء والملحنين والموزعين الذين يجدون أفكارا ويعبّرون عنها بشكل يلبي حاجة المواطن ويعبر عن مشاغله.