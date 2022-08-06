إيقاف المشهور الإماراتي "ملك الوحوش" في سلطنة عُمان بعد "مغامرة خطيرة"

أوقفت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، المشهور الإماراتي بوذياب، والملقب بـ ”ملك الوحوش“؛ بعد توثيقه مغامرة خطيرة، قام بها على حافة جبل سمحان في السلطنة.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد قالت في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، إن ”قيادة شرطة محافظة ظفار استدعت سائحًا واستوقفته بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفته بالسير على حافة جبل معرضًا نفسه للخطر، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية“.

ولم تشر التغريدة صراحة إلى اسم المشهور بوذياب، إلا أن صورة أرفقت بالتغريدة كشفت عن سيارته التي ظهرت في مقطع المجازفة المتداول.

جاء ذلك بعد جدل من قبل مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول الفيديو، متهمين صاحبه بـ“الاستهتار“.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن هوية السائح المعني، لكن المقطع المتداول يعود لمشهور مواقع التواصل الإماراتي، والمعروف باسم ”ملك الوحوش“، تم رصده من حسابه في ”سناب شات“.

وكان الإماراتي ”ملك الوحوش“ قد انطلق بسيارة رفقة مرشد إلى جبل سمحان في محافظة ظفار، وقد وثق في مقاطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ تجوله في الجبل.

كما علق بالقول إنه ”سيتوجه إلى القمة، وقد يتأخر في إرسال مقاطع الفيديو“.

ولاحقا، تم تداول مقاطع فيديو للسيارة المعنية وهي تجتاز حافة ضيقة على قمة شاهقة، ليقف عندها.

وقام أحد مرافقي المشهور الإماراتي، بتوثيق المغامرة، وكان يحذر المشهور الإماراتي باستمرار خشية سقوطه من قمة الجبل.

ولم يصدر أي تعليق من قبل المشهور الإماراتي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقافه في سلطنة عمان، على خلفية مغامرته.

ورغم تصويره تجوله في جبل سمحان، إلا أنه حذف على ما يبدو فيديو المغامرة، التي أثارت جدلا.

يذكر أن المغامر الإماراتي، والذي يتابعه أكثر من 2 مليون متابع عبر ”تيك توك“ وأكثر 133 ألف متابع عبر ”انستغرام“، نال شهرته عبر مواقع التواصل من خلال قدرته على التعامل مع الحيوانات المفترسة ومواجهتها وترويضها، ومنها اتخذ لقبه المعروف به ”ملك الوحوش“.

ويعرّف المشهور الإماراتي نفسه بأنه ”رحالة ومغامر“ و“صديق للوحوش“.