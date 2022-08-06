مروة راتب: أنا أكثر إنسانة تصلها عروض زواج بمهور خيالية يوميًا وترفضها

نفت المشهورة السورية مروة راتب ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيها عروضا للزواج من 50 ألف شاب عربي.

واستنكرت الترويج لتلك الإشاعة في فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، معلقة: ”صدق تجيك التهايم وإنت نايم، ناشرين عني إشاعة وصايرة ترند إني أنا قايلة تقدملي 50 ألف شاب عربي للزواج ورفضتهم“.

وطالبت المشهورة السورية، من روجوا الإشاعة، أن يأتوا لها بأي فيديو يثبت أنها أدلت فيه بتلك المعلومات.

واعتبرت مروة نفسها أنها رغم ذلك ”أكثر إنسانة تصلها عروض بمهور خيالية يوميًا وترفضها“، واصفة نفسها بأنها ”شخصية جدًا مرغوبة ومميزة ولا تتكرر“.

وأكدت أنها في الوقت الذي تركز فيه على عملها ولا تفكر في الزواج حاليًا، فإن عروض الزواج تزيد، على حد قولها.

وسخرت المشهورة السورية من منتقداتها من النساء، معلقة: ”أستغرب من بعض البنات يكسرن خاطري ينفجعن من 50 ألف شاب، ينصدمن، يحليلكن، إذا إنتي خستي بيت هلك .. مو كلنا سواسية، الرقم الحقيقي اللي يتقدملي للزواج ورفضته أكثر من 50 ألف شاب عربي يوميًا يتقدمولي“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المشهورة السورية الجدل بشأن إعلانها عن عروض الزواج التي تصلها، فسبق وأن قالت خلال تواجدها في الكويت إنها ”تلقت هناك العديد من عروض الزواج بمهور وصلت إلى الملايين“.

كما سبق وادعت أن ”مئات من عروض الزواج تأتيها من كل حدب وصوب، من عرب وخليجيين وحتى أجانب“.