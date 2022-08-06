رد فعل غير متوقع من مذيع اكتشف أن شاشة الأخبار تعمل باللمس (فيديو)

اكتشف مذيع نشرة الطقس في قناة ”ABC7“ التلفزيونية الأمريكية، جريغ دوترا، أن الشاشة التي يشرح عليها الحالة الجوية في البلاد تعمل باللمس.

وتفاجأ المذيع بهذه الحقيقة قبل أن ينفجر فرحا ويعبر بطريقة كوميدية عن سعادته بذلك، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن باستطاعته القيام بتلك الخطوة من قبل.

Gotta love that feeling when you learn something new! https://t.co/oFrWnJKADJ pic.twitter.com/6bFWTZHZ71 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 5, 2022

وكان دوترا وهو خبير أرصاد جوية أيضا يقدم شرحا تفصيليا لحالة الطقس صباح الخميس، قبل أن يلمس بالصدفة الشاشة التي تظهر عليها المعلومات.

وتفاجأ بأن الخرائط تحركت مع حركة يده، ليكرر تحريك الشاشة مجدداً ويكتشف أن شاشته تعمل باللمس.

ولم يخف دوترا فرحته الهستيرية بالاكتشاف، وشاركه الفرحة زميله المذيع تيريل براون، الذي ظهر في المشهد وهو يلمس الشاشة ويتحقق من قدرته على تحريك الخرائط بيده هو الآخر.

وصاح دوترا بعد أن أدرك أنه يمكنه تكبير الشاشة أيضاً وليس تحريك الخرائط فقط، قائلاً: ”إنه يوم عظيم“، مؤكداً أن ذلك ”لم يكن في دليل التدريب“.

وتعالت الصيحات والضحكات الصادرة في الخلفية من الطاقم الموجود في استديو التصوير، الذين شاركوا دوترا فرحته باكتشافه المفاجئ.