رد فعل غير متوقع من مذيع اكتشف أن شاشة الأخبار تعمل باللمس (فيديو)

اكتشف مذيع نشرة الطقس في قناة ”ABC7“ التلفزيونية الأمريكية، جريغ دوترا، أن الشاشة التي يشرح عليها الحالة الجوية في البلاد تعمل باللمس.

وتفاجأ المذيع بهذه الحقيقة قبل أن ينفجر فرحا ويعبر بطريقة كوميدية عن سعادته بذلك، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن باستطاعته القيام بتلك الخطوة من قبل.

Gotta love that feeling when you learn something new! https://t.co/oFrWnJKADJ pic.twitter.com/6bFWTZHZ71

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 5, 2022