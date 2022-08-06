هند القحطاني تلمّح بشكل "غامض" إلى تغيير مظهرها

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، صورة وهي تستعرض نفسها، أرفقتها بتعليق ”غامض“ عن ”تغيير“ في مظهرها.

ووثقت ”القحطاني“ عبر حسابها على موقع ”سناب شات“، صورة لها من منزلها.

وكتبت في تعليق: ”ترى أنا تغيرت ما عاد شكلي زي كذا .. راح تتفاجأون“.

ولم توضح المشهورة السعودية، المثيرة للجدل، مقصدها من تعليقها، وما إذا كانت على وشك إجراء أي عمليات تجميلية جديدة.

لكنها كانت قد نشرت ذات الصورة في وقت سابق، وقد طرحت سؤالًا على متابعيها آنذاك عن ”توقعاتهم عن شكل جسدها في حال انضمت لنادٍ رياضي“.

وقبل ساعات اكتفت هند القحطاني بنشر فيديو قصير لها، وهي ترتدي فستانًا أزرق، دون أن تتطرق مجددًا إلى التعليق على التغيير في مظهرها.

وقبل شهر، اشتكت المشهورة السعودية عن حدوث مضاعفات لها بعد إجراء عمليتي تجميل، مشيرة إلى أنها مريضة ولا تستطيع النوم.

وكانت ”القحطاني“ قد خضعت مؤخرًا لعملية زراعة شعر في مقدمة الجبهة، لتتبعها بعملية تجميل بالأنف حدثت لها مضاعفات بسببها.

وكتبت ”هند“ عدة تدوينات عبر حسابها على ”سناب شات“، آنذاك، قالت فيها: ”والله ثم والله إني تعبانة، أحس أنني أتعب أكثر من غيري، حظي شين في العمليات (ألا يباع الحظ فأشتريه)“.

وعن سبب إجراء العملية قالت: ”قلت بيني وبين نفسي ياهنودة دام أنك سويتي زراعة وما راح تطلعين لجمهورك إلا بعد فترة، يالا سوي شيء ثاني كنت أتمناه من زمان“.

وأضافت: ”أبشركم أن شعر جبهتي وحواجبي إللي سويته طاح، ما عاد منه إلا شعيرات“.

يذكر أن هند القحطاني كانت قد كشفت قبل عدة أشهر عن جانب من حياتها في المملكة، والأسباب التي دفعتها للتوجه إلى الولايات المتحدة.

وقالت إنها ”عانت من التشدد، وانقطعت صلتها بأهلها منذ خروجها لأمريكا“.