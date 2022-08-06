رهف القحطاني عن فستانها المثير للجدل: أول خليجية ألبسه

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني على الانتقادات التي طالتها، بعد ظهورها مرتدية فستانًا وحاملة حقيبة يد قيمتهما تزيد على 49 ألف دولار في شرم الشيخ، وسط اتهامات بأن الإطلالة كانت ”سيئة“.

وقالت في فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، إن ”الانتقادات بشأن إطلالتها لا تهمها، لأنها أحبت إطلالتها بالفستان، كما أنها اشترته برغبتها“، مؤكدة أن ”الفستان جاء على مقاسها دون أن تُضطر لإجراء أي تعديل عليه“.

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وأكدت أنها ”أول خليجية ترتديه“، وعلقت بالقول: ”مرة كان عاجبني شكلي، الشيء الثاني أنني خذيته بمزاجي، كان عاجبني خذيته وقررت ألبسه، تخيلوا ما عدّلت فيه أي شيء، جاء على مقاسي بالضبط، كأنهم مسوينه لي، بعدين أنا أول خليجية تلبس هذا الموديل“.

وأضافت المشهورة السعودية أنها ”معتادة على أن تكون مادة دسمة للتفاعل، لكنها لم تتوقع أن تكون (ترند) بسبب الفستان، وتطالها انتقادات كثيرة“.

وعلقت في معرض حديثها: ”أنا أشوف فلوسي أعرف وين أحطها، وأعرف متى أدلع نفسي، وأعرف وش أسوي، يعني الواحد لما أخذ إللي بخاطره ولبس إللي يبغاه ما لبس للناس، أنتم ما تلبسون إلا على ذوقكم، هذا ذوقي وعاجبني، حتى أختي ما أخذت رأيها فيه، شيء أبغى ألبسه بمزاجي“.

وشددت رهف على أنها ليست المرة الأولى التي تشتري فيها حقيبة يد غالية، قائلة: ”كيفي، فلوسي، أنا أتعب بإعلاناتي وأتعب بشغلي، كيفي، ليش ما أكافئ نفسي بشنطة؟ (..) انتظر حد يجيبها لي يعني، شنطة جت في خاطري ليش ما أخذها، الحياة مرة وحده خليني أنبسط وأستأنس وأدلع عمري“.

وتابعت أن ”الفستان أعجبها بغض النظر عن سعره، وأنها على استعداد لشراء قطعة تعجبها حتى لو كان سعرها مبالغًا فيه“، متابعة: ”بس عجبني ما أخليه بخاطري، ما أحب ترى أخلي أي شيء بخاطري، وما أحب نظام نزّليْ شوي“.

وحول تصميم الفستان، أكدت رهف أن كل ما فعلته أنها ”قامت بوضع بطانة له“، مؤكدة أن ”إطلالتها كانت جميلة، وأنها أعجبتها، ما دفعها لشرائه“.

ونشرت رهف القحطاني، صورة تظهر الإطلالة الأصلية للفستان قبل تعديله بـ“البطانة“، كما نشرت مقطع فيديو لظهورها بالفستان محلّ الجدل.