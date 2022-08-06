اشتباكات بين المنظمين والجمهور بحفل عمرو دياب في العلمين (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجمهور ومنظمي حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بسبب رفض المنظمين دخول بعض الجماهير رغم امتلاكهم لتذاكر الحفل بدعوى أن المكان قد امتلأ.

ونقل موقع ”المصري اليوم“ المحلي فيديو للاشتباكات التي بدت عنيفة بين المنظمين والجمهور، أدت إلى تكسير بعض بوابات الدخول وحدوث بعض الإصابات بين الجمهور والمنظمين.

وأثار الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا الجدل بعد طرح الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم ”اللوك الجديد“، حيث ظهر بإطلالة شبه عارية.

ويبدو أن الفنان المصري الملقب بـ ”الهضبة“ تعمد الظهور بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، كنوع من الدعاية لأغنية ”اللوك الجديد“.

وظهر ”الهضبة“ في الملصق الدعائي وهو يرتدي قميصا به العديد من الفتحات التي تظهر جسده، بالإضافة إلى صدره الذي تركه عاريا.

واحتفى جمهور الهضبة بـ ”اللوك الجديد“، معربين عن تشوقهم لسماع الأغنية الجديدة التي سيطرحها المطرب المصري قريبا عبر تطبيق أنغامي.

في الوقت ذاته انتقد بعض النشطاء الإطلالة التي اعتبروها جريئة على غير المعتاد من عمرو دياب.

وكان الفنان عمرو دياب قد حذر مؤخرا من استغلال اسمه تجاريا في بيان صحفي أصدره أشرف عبد العزيز المستشار القانوني له.