حفل تامر حسني في مهرجان جرش يثير غضب محبيه بسبب التذاكر

أعرب نشطاء أردنيون عن غضبهم من عدم التمكن من حضور حفل الفنان والمطرب المصري تامر حسني في مهرجان جرش، رغم شرائهم التذاكر الخاصة بالحفل.

ونشر نشطاء صورا لهم أثناء الوقوف أمام مدخل مكان الحفل، رغم شراء التذاكر، إلى جانب تجمع العشرات في مواجهة مع قوات الأمن في محاولة لدخول الحفل.

وتحدث بعض المتضررين عبر فيس بوك عن منعهم من الدخول عبر قوات الأمن بدعوى أن الحفل مكتمل العدد، ومن الصعب دخول آخرين، في حين أنهم يحملون التذاكر، بينهم سيدة لديها 11 تذكرة دخول لأفراد أسرتها.

على الجانب الآخر، شن نشطاء هجوما على المتضررين من عدم دخول الحفل، تزامناً مع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلق نشطاء على فيديوهات وصور المتضررين في هذا الصدد، حيث كتبوا ”فكرتها زعلانه ومتضامنة مع الأشقاء في غزة“، فيما كتب آخر ”غزة جريحة يا عرب“.

وكانت وسائل إعلام محلية في الأردن، تداولت خبرا حول تعرض تامر حسني ليل الجمعة لحادث سير على طريق عمان جرش، بعد إحيائه حفلا غنائيا في مهرجان جرش مساء الجمعة.

ونفى الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تعرضه لحادث سير ليل الجمعة بعد حفله الغنائي بمهرجان جرش في الأردن، موضحا أن أحد فريق عمله هو من تعرض لحادث.

وكتب حسني قائلا:“ يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث، الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمدلله هو بخير“.

وأضاف حسني “ الحمدلله النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم. وكل الشكر للأردن ولكل اللي سأل عليا واهتم، ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعا“.

وشهد حفل تامر حسني في مهرجان جرش حضورا لافتا، وسط شكاوى من عدم تمكن البعض من دخول الحفل رغم شرائهم التذاكر بسبب الحضور الكبير.