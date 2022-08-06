أحمد حلمي يعلن عن جزء ثان من فيلم "كدة رضا"

أعلن الفنان أحمد حلمي عن جزء ثان من فيلمه ”كده رضا“ الذي حقق نجاحا كبيرا حين عرض في السينما، مشيرا إلى أن الفيلم في مرحلة الكتابة الآن.

وجاء إعلان أحمد حلمي عن الجزء الثاني من ”كده رضا“ تلبية لطلب أحد متابعيه عبر ”إنستغرام“ الذي طالبه بجزء ثان من الفيلم ليرد حلمي عليه ”هيحصل“.

ونشر أحمد حلمي فيديو على حسابه الشخصي على إنستغرام أثناء لعبه لكرة القدم مع ابنه، ليعلق عليه أحد متابعيه قائلا: ”حلمي ماتفكك من الكلام ده وتعمل جزء ثاني من كده رضا“، ليرد عليه الفنان المصري قائلا: ”هيحصل، ناس كتير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد، الفيلم بيتكتب دلوقتي“.

وأعرب متابعو أحمد حلمي عن سعادتهم بهذا الخبر، متمنين من حلمي أن يقدم أجزاء أخرى من أعماله الناجحة مثل ”عسل إسود“، ”آسف على الإزعاج“.

وكان أحمد حلمي قد تعرض لانتقادات بسبب فيلمه الأخير ”واحد تاني“ حيث اتهم بالترويج للشذوذ والمثلية الجنسية.

وتقدم محام ببلاغ للنائب العام المصري، ضد الفنان أحمد حلمي؛ بسبب الفيلم، كما طالب بمنع عرضه وتقديم صانعيه للمحاكمة الجنائية.

وجاء في البلاغ، أن ”فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية“.

وأضاف المحامي في بلاغه: ”هذه الأفعال تدل على أن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا“.

وتابع: ”الفيلم اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرّمة ومجرّمة يعاقب عليها القانون“.

وواصل المحامي: ”قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك المواد 294 و269 و178 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة لكل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط“.