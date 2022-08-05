بعد حفله بمهرجان جرش.. تامر حسني يتعرض لحادث سير

أكدت وسائل إعلام محلية في الأردن، تعرض الفنان المصري تامر حسني ليل الجمعة لحادث سير على طريق عمان جرش، بعد إحيائه حفلا غنائيا في مهرجان جرش.

ونقلت الوسائل على لسان مصادر أمنية، أن حالة الفنان المصري ومدير أعماله الذي كان يرافقه، بخير، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بتضرر سيارة تامر حسني، وعدد من السيارات المرافقة والتابعة لوزارة الثقافة الأردنية.

وشهد حفل تامر حسني في مهرجان جرش حضورا لافتا، وسط شكاوى من عدم تمكن البعض من دخول الحفل رغم شرائهم التذاكر بسبب الحضور الكبير.

وشهد الشارع الأردني جدلًا إزاء فعاليات مهرجان جرش الثقافي، حيث تنوعت التعليقات ابتداء من انتقاد ”سوء التنظيم“ وصولًا إلى مسألة الحضور الجماهيري الذي وصف بـ“المتواضع“.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أوقد شعلة المهرجان يوم 27 من الشهر الماضي، إيذانًا بانطلاق فعاليات المهرجان في دورته الـ36 في المسرح الشمالي ‏بمدينة جرش الأثرية‎، والتي تم اختتامها يوم الجمعة.

وجاءت أحدث الانتقادات لإدارة المهرجان، من قِبل الفنان الأردني سعد أبو تايه، الذي أقام حفلًا يوم الجمعة، على أحد مسارح المدينة، إذ قال إنه ”مستهدف من قبل إدارة المهرجان“.

ونقل موقع ”عمون“ الإخباري، عن أبو تايه قوله: ”لا يوجد إقبال على المهرجان سواء على الفنانين الأردنيين أو غير الأردنيين، إلا أن الترويج للفنان الأردني لم يكن كافيًا، بل وكان متواضعًا جدًّا“.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أعلنت عدم مشاركتها بالمهرجان، بسبب ”تهميش إدارة المهرجان للفنان الأردني“، حسب وصفها.

وقالت كرزون لـ برنامج ”ET بالعربي“ الذي يبث عبر قنوات مجموعة الـ“mbc“ الاعلامية، إن ”اعتذارها عن المشاركة بمهرجان جرش جاء بسبب التهميش الكبير جدًّا للفنان الأردني، والذي أعطى الكثير لبلده الأردن“.

واعتذر الفنان الأردني عمر العبداللات، بسبب ”عدم توافق برنامج المهرجان مع برنامجه في إقامة الحفلات ولسوء تنظيم المهرجان“.

وقال العبداللات لقناة ”المملكة“ الأردنية، إن اعتذاره جاء لأسباب تتعلق بسوء التنظيم، ولأن ”اللجنة الفنية في إدارة جرش انتظرت حتى اللحظات الأخيرة للتواصل معي، مع إن إدارة أعمالي اتجهت إلى إدارة المهرجان، وأخبروهم بالجاهزية للمشاركة قبل بدء المهرجان بأشهر“.

وحول الإقبال الضعيف جماهيريًّا، علق بعض رواد منصات التواصل في الأردن بالقول إن بعض حفلات المهرجان لم تحظ بتواجد جماهيري، ما استدعى من اللجنة القائمة على التنظيم فتح أبواب المسارح ”مجانًا“، لإظهار أن هناك جماهير حقيقة، وقد يكون ذلك السبب في عدم تمكن بعض من اشتروا تذاكر حفل الفنان تامر حسني من حضور الحفل بسبب امتلاء المدرجات.