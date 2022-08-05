تصريح صادم من السعودي محمد دايري عن مشهورات مواقع التواصل

انتقد محمد دايري مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية السلوكيات والتصرفات التي تصدر عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل، وفقًا لوصفه، إلى حد ”عرض الأجساد“ من بعض الفتيات.

ونشر مشهور ”سناب شات“ السعودي منشورًا عبر حسابه استنكر فيه ما اعتبره عرضًا للأجساد، وتركيزًا على الشكليات والمظاهر، وعرض الفتيات لأنفسهن بشكل مبالغ فيه، على حد تعبيره.

وقال: ”كل شيء على السوشال ميديا يدعوك للسطحية، ما تطلع ترند بسناب إلا إللي تعرض لحمها أكثر، ولا تأخذ لايكات على تويتر إلا إللي تصور نفسها، ولا تفوز بتحديات التيك توك إلا الأجمل شكلًا“.

واستذكر المشهور السعودي الماضي بقوله: ”افتقدنا للسوشال ميديا إللي كان الكل يحطون فيها صورًا مستعارة، أو صور ممثلٍ، أو مغنٍ، أو لاعبٍ، وكان تركيزنا على محتواه أكثر من شكله“.

وركز المشهور السعودي ”الدايري“ انتقاده على تطبيق ”تيك توك“ الصيني معتبرًا أنه ”أخطر شيء أصاب كوكب الأرض“، على حد تعبيره.

وفي منشور آخر قال الديري: ”التيك توك أخطر شيء أصاب كوكب الأرض.. أخطر من الغزو المغولي للعالم، وأخطر من الاحتباس الحراري، والإنفلونزا الإسبانية.. أتى لتطبيع كل شيء كان يخاف منه أسلافنا“.

وكان المشهور السعودي قد أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما نشر ما قال إنه جدول لأعمال ومهام المرأة خلال اليوم أسماه ”جدول الزوجة المثالية“.

ونشر محمد دايري عبر حسابه على ”سناب شات“، جدول أعمال الزوجة ذلك، الذي يمتد منذ وقت الصباح وحتى الليل ووزع فيه المهام التي يجب على الزوجة أن تقوم بها من وجهة نظره.

وطالت المشهور السعودي انتقادات واسعة من الجنسين بسبب ذلك الجدول الذي اعتُبر مسيئًا للمرأة.