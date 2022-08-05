إعلامية سعودية تثير الجدل برفضها مساعدة المرأة لزوجها مادياً

أثارت الإعلامية والمذيعة السعودية لبنى عبدالعزيز حالة من الجدل والصدمة بحديث صرحت به عن رأيها في قدسية العلاقة الزوجية وحق الرجل المالي على زوجته في إطار الزواج.

وقالت لبنى عبدالعزيز مقدمة برنامج ”سيدتي“ على قناة ”روتانا خليجية“ إن زوجها لا حق له عليها لتساعده مالياً، قائلة: ”لأ لأ لأ، مالك حق مالي علي أبداً، الزوج ليس له أي حق مالي على زوجته، وبداية إذا لم تكن قادراً فلا تظلم بنات الناس معك“.

الإعلامية "لبنى عبدالعزيز" إجابة على سؤال هل تقبلين تساعدين زوجك ماليًا ؟ "لا لا لا الزوج ماله حق مالي على زوجته، إذا أنت مو مقتدر لا تظلم بنات الناس معك" pic.twitter.com/jVbCqXyCZQ — WHR (@whrumor) August 5, 2022

وأوضحت أن ”الاتفاق وقت الأزمة، هي المساعدة متى حتبتدي ومتى حتنتهي، هل سأعيش حياتي كلها أساعدك؟ هل هذا المطلوب؟ هذا أمر أعتقد أنه مجحف بالمرأة، وإذا كنت عارفة وضعه المادي واخترتيه ورضيتي به على عيبه شيليها“.

وأشارت إلى أنها ضد قدسية العلاقة الزوجية، وقالت: ”أنا مش مع قدسية العلاقة الزوجية، قدسية العلاقة الزوجية في حشمتك في احترامك في الإخلاص في الوفاء في كل شيء ما عدا في الفلوس“.

وتباينت ردود الفعل بين المعلقين على ما جاءت به المذيعة السعودية، حيث انتقد كثير منهم ما صرحت به، معتبرين أن الحياة الزوجية مشاركة وإن كان الرجل مطالب أساساً بالإنفاق، ولكن ذلك لا يمنع مساعدة زوجته له مع تأكيد البعض على حتمية الرزق لكل فرد.

الكاتبة والروائية هند المشهور علقت على حديث الإعلامية لبنى عبدالعزيز قائلة: ”هذي من نوع الحريم اللي تقاطع الكلام في الجلسات وتجلس تتكلم وتستعرض بطولاتها في ذل الرجل والاستقواء عليه وهي اللي تجلس تقول لهذيك الطيبة استقوي عليه واخلعيه ولا تعيشي مع اهله وتخرب كم علاقة بكلامها وتروح بيتها“.

وقالت مغردة باسم آلاء“ في تغريدة لها: ”راضيه فيه على عيبه؟ “ متى صار قلة المادة عيب ؟!! ياليت الدنيا تدور ونشوف هالعيب فيها مريضه م تعرف ان الرزق بيد الله“.

وعلق مغرد باسم ”محمد“ قائلاً: ”تفكير عقيم مع كل احترامي كيف تقول عن علاقتي فيها حب واحترام وتقدير وكل شيء واخر لما يكون في مشكلة مــاديـة

لالالا طز في كل شيء الفلوس ما لك حق.. يا حبيبي ترا احبك مرة بس ما راح اعطيك فلوس ههههههههههههههههههههههه تعريف الحب والتقدير والاحترام للزوج وش بالضبط عندك؟؟“.

وقال مغرد باسم ”عبادي“ متفاعلاً: ”في شي اسمه النفقة وفي شي مختلف اسمه المساعدة اذا الموضوع في النفقة اتفق ما يصير يتزوج وما يستطيع ينفق لقوله ﷺ من استطاع منكم الباءة فليتزوج لكن اذا قدر الله عليهم وصار أزمة مادية ومش حابة تساعد ليش تسموها شريكة حياة اجل ليش نصفي الثاني وحب حياتي،عقد الزواج مش عقد عمل غثيتونا“.

معلق باسم ”عبدالله“ كان عقلانياً في تعليقه، وقال: ”من خوارم المروءة أن تطلب من زوجتك ريالاً أو أن تُقصر في تلبية متطلباتها وحتى كمالياتها هذا لا يختلف عليه رجلان. لكن في ظل الزواجات السّامة المجندرة تتوقف المودة وتبدأ الحقوق حتى في أضيق المساحات وتحصل المنازعات. كما أصبحت المادية المعيار الوحيد لقياس صلاحية الزوج وهذا نذير شؤم“.

في المقابل، دافع المغرد ”خالد برجس“ عن موقف المذيعة السعودية، وقال: ”كلامها صح كل واحد له حريته الماليه .. المفروض محد يتدخل بالثاني“.