مات وحيدًا قبل أيام.. الكشف عن وفاة المفكر السياسي المصري جهاد عودة

أعلن في مصر، اليوم الجمعة، عن وفاة الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، وأحد أبرز الخبراء والمحللين السياسيين في البلاد.

وكتب المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن المفكر السياسي عودة توفي وحيدا منذ 3 أيام في منزله حتى تم اكتشاف وفاته اليوم.

والمحلل السياسي الراحل تنشر له العديد من المقالات بمختلف الصحف المصرية والعربية مثل جريدة صدى البلد، وجريدة اليوم السابع، والغارديان المصرية، وجريدة الأهالي، وله الكثير من المؤلفات في التحليل السياسي والعلوم السياسية.

ومن مؤلفاته ”إسرائيل والعلاقات مع العالم الإسلامي-عولمة الحركة الإسلامية الراديكالية- التعديلات الدستورية – ظاهرة السياسات العامة والتطور الديمقراطى في مصر- ثقافة الدولة الليبرالية- سقوط دولة الإخوان- داعش والأزمة الإستراتيجية في إقليم الشرق الأدنى“.

ومن مؤلفاته أيضًا ”مقدمة في العلاقات الدولية المتقدمة-علم الإدارة الدولية.. البناء التحتي للعلاقات الدولية- من بوش الثاني إلى أوباما لأزمة الإستراتيجية- الجماعة السلفية المحتسبة- تصور حوثي بشأن سيطرة القوات الحوثية على صنعاء- الدواعش في مصر- السياسة الخارجية المصرية (أصول وتطور)، إلى جانب العديد من المؤلفات الأخرى.