نيللي كريم تقدم الدراما الصعيدية لأول مرة في رمضان 2023

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تعاقدها مع شركة ”العدل جروب“ للإنتاج الفني من أجل تقديم عمل ينتمي للدراما الصعيدية لأول مرة في تاريخها الفني.

ويعكف السيناريست مدحت العدل على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2023.

وكشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل المسلسل خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، قالت فيه إنه مسلسل صعيدي للمرة الأولى وستبتعد عن النكد، الذي قدمته في رمضان الماضي من خلال مسلسل ”فاتن أمل حربي“.

وأضافت ”مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد“.

وتابعت: ”مازال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل“.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم كونت منذ سنوات عديدة ثنائية ناجحة مع شركة ”العدل جروب“، حيث إن معظم مسلسلاتها من إنتاج جمال العدل.

وأثارت الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي جدلا واسعا بمسلسلها ”فاتن امل حربي“، الذي ينتقد قانون الأحوال الشخصية في مصر، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر الأزهر.

وأصدر الأزهر آنذاك بيانا، هاجم خلاله مسلسل ”فاتن أمل حربي“، واصفا إياه بأنه يهدم ثوابت الدين ويسيء إلى صورة الأزهريين.

كما تقدم المحامي الشهير سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المسلسل ومؤلفه الكاتب المصير للجدل إبراهيم عيسى اتهمهم خلاله بازدراء الدين الإسلامي، وتشويه صورة رجل الدين.

وسلط المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في مصر.