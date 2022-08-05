هل افتعلت أروى عمر "انفصالها" عن زوجها على غرار فوز العتيبي؟

نشرت المشهورة اليمنية، المقيمة في المملكة العربية السعودية، أروى عمر، صورة لزوجها عبدالله المولد عبر حسابها في ”سناب شات“، مرفقة برسالة حب ”غامضة“ موجهة إليها.

وجاء في الرسالة: ”يديمك لي يا حبيبتي وزوجتي وحرمتي وأغلى ما أملك“.

ولم تفصح أروى عمر عن مقصدها من نشر رسالة زوجها ”المولد“، وإن كانت تريد التأكيد على عودتهما إلى بعضهما بعضا.

ولاحقا، ظهرت أروى في مقطع فيديو بثته عبر ”سناب شات“، وقد ضمنت فيه صورة رومانسية لها مع زوجها ”المولد“، إضافة إلى أغنية تتحدث عن العشق.

لكن المشهورة اليمنية سبق أن أعلنت قبل نحو أسبوعين انفصالها عن زوجها، مؤكدة أنها لن تدخل رجلا ثانيا في حياتها.

وجاء إعلان أروى عمر عن انفصالها ردا على أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي على سناب شات الذي سألها: ”وين زوجك“، لترد قائلة: ”ما في نصيب الحمد لله.. على كل حال الله يسعده وين ما كان“.

وتقدم أحد المتابعين لطلب يدها قائلا: ”تطلقي حتى آخذك بالحلال يا بنت“، لترفض أروى عمر طلبه قائلة: ”مستحيل أدخل رجال في حياتي ثاني خلاص“.

وتساءل أحد المتابعين عن الدبلة التي مازالت في يدها رغم إعلانها الانفصال لترد قائلة: ”خليها ذكرى عندي يمكن“.

وكانت أروى عمر، قد أثارت قبل ذلك الشكوك حول انفصالها عن زوجها، وذلك بعد نشر فيديو يتحدث عن ظلم المرأة في الحياة الزوجية، أتبعته ببعض الرسائل التي تتحدث عن الفراق.

وكتبت ”أروى“ العديد من الرسائل، التي تتحدث عن الاختيار الخاطئ، وهدم العلاقات الزوجية، ما أثار الشكوك حول انفصالها.

وأروى عمر ليست المشهورة الأولى التي تعلن انفصالها ثم عودتها لزوجها، إذ أثارت المشهورة السعودية فوز العتيبي جدلا بعد إعلانها انفصالها عن زوجها أحمد الموسى، قبل أن تعلن أن ”الانفصال كان مجرد تمثيلية“.

وتعرضت ”العتيبي“ آنذاك، لانتقادات واسعة بعد اتهامها وزوجها بـ“خداع المتابعين“ بغرض الحصول على تفاعل والصعود في مواقع التواصل.