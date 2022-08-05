وفاة الفنان العراقي سعد مجيد

نعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها، اليوم الجمعة، الفنان سعد مجيد الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

وكان جار، الفنان العراقي الراحل، قد عثر عليه فاقدا الوعي، منتصف يوليو/تموز الماضي، وتم نقله إلى مستشفى ”الكندي“، بحالة صحية سيئة.

وكانت مصادر طبية قد كشفت في حينها أن ”الفنان الراحل أصيب بجلطة دماغية حادة“.

وراج آنذاك خبر وفاة سعد مجيد، قبل أن ينفيه رئيس النقابة جبار جودي، ليتم الإعلان اليوم عن وفاته من قبل النقابة عبر حسابها في ”فيسبوك“.

يذكر أن الفنان العراقي سعد مجيد من مواليد بغداد. وبدأت مسيرته الفنية في ”الدوبلاج“ وشارك في الجزء الأول من برنامج الأطفال الشهير ”افتح ياسمسم“.

وكانت له تجربتان فنيتان في تسعينيات القرن الماضي في الأردن، ثم انقطع بعدها عن الدوبلاج، قبل أن يعود إلى نشاطه في عام 2009، بدبلجة عملية في سوريا.

بدأ مشواره في التلفزيون في مسلسل (ودار الزمن) لنبيل يوسف، وهو أول مسلسل درامي عام 1986 وكذلك دوره في مسلسل (البقاء على قيد العراق) للمخرج أكرم كامل والمؤلف حامد المالكي.

ويعتبر مسلسل ”الإيدز“ الذي صُور في سوريا، علامة بارزة في مشوار سعد مجيد، كما لفت الأنظار في مسلسل ”سواد الليل“، وشارك أيضا في العديد من المسلسلات الأخرى.

ويعد الفنان الراحل واحدا من أبرز مدراء الإنتاج الدرامي في العراق.

وتزوج الفنان سعد مجيد من مواطنته الفنانة آلاء حسين في عام 2003، قبل أن يعلنا انفصالهما، ولم ينجبا أي أبناء.