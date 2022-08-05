شمس الأسطورة تنفعل "باكية" بعد وصف صديقة إعلانا لها بـ"الفاشل"

انفعلت المغنية السعودية المعروفة بـ“شمس الأسطورة“ قبل أن تبدأ في البكاء، بعد اتهامها من قبل صديقة أن ”الإعلان الذي روجته لها، كان فاشلا“.

وبثت شمس الأسطورة مقطع فيديو مطول عبر حسابها في ”سناب شات“، تعبر فيه عن حزنها من ”افتراء صديقة عليها، ومحاولة تحطيمها“.

ولفتت إلى أن ”الصديقة المعنية اتهمتها باتهامات باطلة، قبل أن تبلغها أن الإعلان الذي روجته لها كان فاشلا“.

وشددت شمس الأسطورة إلى أن ”جميع إعلاناتها ناجحة، وأن الإعلان الذي بثته للصديقة المعنية كان ناجحا بشهادة المحيطين“.

وقالت المغنية السعودية إنها ”على استعداد لإعادة الترويج للإعلان، بدلا من اتهامها بفشله“.

وجاء في معرض حديث شمس الأسطورة، وقد بدا عليها التأثر: ”لما يجي صديق يحطم بطباعك وتصرفاتك ياخذ ثأروا لنفسو أو حاجة بخاطرو، (..) هو صديق مقرب، أنا مر معاي هذا الموقف، (..) مكالمة بيني وبين إنسانة، بداخلي قهر، الصديقة هذي تبلتني إني أنا تكلمت فيها واني قلت وعدت وزدت مع اني انسانة مره واضحة (..) هذا الشي مرة ضايقني“.

وتابعت: ”سويتلها كمان إعلان، تقلي الإعلان هذا فاشل، وإن ماحد جانا، تخيلو اسمع إعلان مرة ناجح، بعدين أنا ليش كل وحده تجي تقلي إعلاني فاشل أصدقها، كم إعلان رحت، الناس اللي بتثق فيها واستفادت من ورايا، اشمعنا الإعلان هذا فشل (..)“.

وشككت شمس الأسطورة، بمفهوم ”الصداقة“، وأكدت أن ”لا وجود لشيء اسمه صداقة“، وأن ”الناس الذي يحيطونك، مليئين بالكذب والنفاق والاستغلال“: ”لا تأمنوا لأحد يقلك أنا صديقك أو أحبك، بجد أصلا ما فيه شي اسمو صداقة، فيه كذب ونفاق واستغلال“.

وعلقت بالقول: ”مو كل صديق يقلك أنا صديقك (..) فيه ناس حوليك عشان يخدعوك يستغلونك، أنا أصلا ما بحب الصديقات ولا عندي صديقات (..)“.

وأكدت أنها ”كانت عاجزة عن الغناء، بعد مكالمة الصديقة، لإحساسها بالقهر“.

وكررت شمس الأسطورة، استنكارها بعد اتهامها بـ“فشل إعلامها“، مشددة بالقول: ”مو أنا اللي ينقلي أنا إعلاني فاشل، مو شمس إعلانها فاشل (..)“، وذلك قبل أن تنهار في نهاية الفيديو باكية.