"إطلالة بـ 39 ألف دولار" لرهف القحطاني في شرم الشيخ تثير جدلا

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، جدلا بين متابعيها، بعد نشرها واحدة من إطلالاتها، التي اعتمدتها خلال تواجدها في شرم الشيخ المصرية.

وقالت القحطاني، في وقت سابق عبر فيديو بثته في ”سناب شات“ إن ”متابعات لها أعجبوا بالفستان المعني“، مؤكدة أنه من ”غوتشي“.

ونشرت المشهورة السعودية، صورة لإطلالتها بالفستان، الذي منحها مظهرا ”غير ملائم“ وأكبر سنا.

ولاحقا، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سعر الفستان وحقيبة اليد، بعد التقاطها صورا أثناء تنسيقها لإطلالتها المعنية.

وتبين على موقع ”غوتشي“ أن سعر الفستان 38,850 ريالا سعودي (أي أكثر من 10 آلاف دولار)، بينما وصل سعر الحقيبة إلى 108 آلاف ريال (29,160 دولار).

وسخر متابعون من القيمة المبالغة فيها، والتي دفعتها رهف القحطاني على إطلالتها، في الوقت الذي أكدوا فيه أن ”الإطلالة كانت غير موفقة ولا ملائمة“.

وانتقد المشهور المعروف بـ“ياسر الفيصل“ إطلالة ”القحطاني“، ساخرا منها، مطالبا إياها بالتوقف عن تقديم ”أي محتوى جديد“، وذلك بعد أن وعدت متابعيها مسبقا بذلك.

ووجه ”الفيصل“ رسالة لها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، لافتا إلى أن ”الإطلالة تتعلق بالتناسق والتناغم، وليس بسعرها ومصدر المنتج“.

وكتب ياسر الفيصل: ”اوف دامه قوتشي اجل خلاص حلو .. فاهمه غلط، يابنتي والله لو تعاون حصري بين ديور وشنيل يبقى مو حلو، اللبس بمنظره وتناسق اللوانه مب بالبراند والسعر.“.

وانتقدت متابعة، عرّفت نفسها كناقدة في الأزياء، إطلالة ”رهف“، معتبرة أن هناك ”إطلالات رخيصة الثمن لكنها لافتة، بدلا من دفع مبالغ طائلة على إطلالات غير مناسبة“.

وكتبت في تغريدة لها عبر ”تويتر“: ”إطلالة #رهف_القحطاني من #قوتشي، قيمة الفستان 38,850 ريال الشنطة 108,000 ريال، الفستان عطاها عمر أكبر ومسافره فيه لجزيره، المكياج في فرق واضح بين لون الوجه والجسم، بينما لو نسقت فستان مايتجاوز 500 ريال بتكون أنعم وكلاس وأنيقه أكثر“.

وسخرت أخرى وكتبت: ”الصدمة ان فستان #رهف_القحطاني من قوتشي يا رباه وانا على بالي تفصيل!!! لا و ب 38 الف يا بعدي اتصل على أكون ستايلت لك و لا تضيعين فلوسك على قراشيع“.

وعادت رهف القحطاني إلى الرياض بعد رحلة دامت عدة أيام إلى شرم الشيخ.