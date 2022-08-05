مروج الرحيلي تعبر عن "دهشتها" بتجربة دخول "مغسلة سيارات"

عبرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، مروج الرحيلي، عن ”دهشتها“ و“سعادتها العارمة“، بمجرد دخولها لغسيل سيارتها في ”مغسلة السيارات“.

ووثقت مروج الرحيلي عبر حسابها في ”سناب شات“ دخولها لغسيل سيارتها في مغسلة السيارات.

وعلقت لصديقة لها – لم تكشف عن هويتها – إنها ”لا تستوعب أنها داخل مغسلة سيارات“.

وتابعت في مقطع الفيديو، بينما يرش أحد العاملين الصابون على السيارة من الخارج عن سعادتها البالغة بـ“شعورها خلال غسيل السيارة“: ”مرة حلو الإحساس، يا مامي“.

وأكدت أن ”هذه تجربتها الأولى مع غسيل السيارات“، متابعة: ”والله مرة فلة (..) مو بس مبسوطة، اللي بعدو كل ما تفشط حجي غسل السيارة“.

بينما اعتبرت صديقتها أن غسيل السيارة في المغسلة ”نوع من أنواع الرفاهية“، لتضيف مروج الرحيلي: ”مرة حلو الاحساس، غريب، والله حلو إحساس المغسلة“.

ولم توضح ”الرحيلي“ سبب عدم دخولها مغسلة السيارات سابقا لغسيل سيارتها.

وكانت المشهورة السعودية مروج الرحيلي قد أثارت جدلا واسعا برفقة مواطنتها رهف القحطاني خلال زيارتهما إلى المالديف.

وتسببت رحلة المشهورتين السعوديتين إلى المالديف بضجة واسعة بعد مقاطع فيديو نشرتاها أشعلت الجدل، واستدعت فرض عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من جانب هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.

واكتفت مروج الرحيلي بالقول إن ”كل أزمة هو قوة إضافية للإنسان“، معتبرة أنها ”كانت مظلومة في كل ما حصل“.

وشددت على أن ”صداقتها لا تزال مستمرة مع رهف القحطاني“.