"روبي": دخلت الفن لشراء الملابس والإنفاق على "الثانوية"

كشفت الفنانة المصرية ”روبي“، سبب دخولها مجال الفن وعملها كموديل وهي في سن صغيرة.

وأشارت ”روبي“ إلى أنها ”التحقت بالفن لتوفير المال لشراء الملابس وتمويل دروس الثانوية العامة“.

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها ”معكم منى الشاذلي“ المذاع عبر شاشة ”cbc“ المصرية.

وأوضحت: ”دخلت عالم الفن واشتغلت موديل عشان كنت عاوزة اشتري لبس ليا وأوفر فلوس دروس الثانوية العامة، ولم تخطر ببالي الشهرة“.

وتابعت: ”دخلت مجال الفن لـهدف مادي فقط، لكن يوسف شاهين اختارني في فيلم سكوت هنصور، وبدأت مسيرتي الفنية والشهرة، وقبلها كان طموحي في البداية إني أشتغل موظفة واتجوز“.

وأشارت الفنانة إلى أنها ”تعرضت لأزمات كبيرة في بدايتها الفنية بسبب جرأة الأغاني التي قدمتها، وبسبب رقصها عليها، مما جعل أخوات أمها يقاطعونها ويقاطعون أمها بسببها“.

وأضافت أن ”حبيبها ابتعد عنها بسبب أغانيها؛ لأنه لم يستطع أن يتحمل ردود أفعال الجمهور“.

وأردفت ”روبي“: ”الأغاني في وقتها كانت شوية جريئة، بس دلوقتي لما تتفرجي عليها هتلاقيها عادي، لإني ساعتها كنت مبسوطة وبرقص كأنني برقص في بيتنا، ولو الأغاني دي اتعملت دلوقتي وأنا عندي 40 سنة، هتبقى عادي“.

وعن تفكيرها في الابتعاد عن الجرأة قالت: ”لما عملت (سجن النسا) وقفت مع نفسي وفهمت إيه اللي بيحصل.. وقولت هعيد صياغة الموضوع تماما، أنا مش ملخصة فني في غنوة ورقصة، أنا كيان وروح، هغير وأعمل جديد“.

وحول الأعمال التي أدت إلى شهرتها ذكرت: ”لقيت شهرة كبيرة جدا في أغنيتين، كنت عاملة قبلها فيلم يوسف شاهين (سكوت ح نصور)، كان التدرج الطبيعي للنجاح، عملت فيلم ثقافي وبعد كده فيلم يوسف شاهين“.

وزادت: ”كنت محطوطة في البوستر، ودي حاجة كبيرة إني ابتدي مع مخرج زي ده ويحطني على البوستر“.

وأفصحت الفنانة المصرية ”روبي“ عن سر رشاقتها وجمالها قائلة: ”أنا عندي 40 سنة وبقول للبنات اشربوا مياه كتير لأنها تجدد خلايا البشرة، وأنا بعمل كده دايما“.