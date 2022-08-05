بعد رفضها اعتذاره والتلميح أن جدته "إيجار".. شهاب ملح يتوعد مروة راتب

عادت الأزمة لتشتعل من جديد بين المشهورين شهاب مرتضى غفوري، المعروف بـ“شهاب ملح“، ومروة راتب، بعد اعتذار الأخير مجددا لـ“راتب“ ورفضها مرة أخرى لاعتذاره.

وكان ”شهاب ملح“ قد أعلن عن رغبته بفتح ”صفحة جديدة“ مع مروة راتب، تزامنا مع عيد ميلاده الـ21.

وبث آنذاك مقطع فيديو، يطلب فيه من مروة راتب ”بداية جديدة“ لعلاقتهما، إلا أنه ألمح خلال محاولته الصلح، أنه يسعى للصلح مع ”راتب“ لأنها ”من عمر والدته“.

وقابلت مروة راتب اعتذار المشهور الإيراني بـ“الرفض“، مشددة على أنه ”لو كان صادقا باعتذاره، لما استهزأ بها بالقول إنها من سن والدته“، متهمة إياه بـ“التمثيل“.

وعلقت المشهورة السورية، المقيمة في الإمارات، في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“: ”شو هالاعتذار اللي كله انتي كبر امي انتي كبر امي وانا اكبر منه 7 أو 8 سنين بس، وهو كبر الجحش كبر البغل الله يعزكم“.

ووصفت ”راتب“ محاولة اعتذار شهاب ملح، أنه ”مجرد استهزاء واستهتار بشخصها“، معلقة بالقول: ”بلاه بمخه في ”error““.

وشددت أنها ”مستعدة لقبول اعتذار شهاب ملح لو كان صادقا بالفعل“، لكنها وصفت حياته بأنها ”تمثيل“.

وختمت بالقول: ”عارفه حياته افلام، حتى يدته تطلع مب يدته، تطلع ايجار، جايب وحده من الشارع شذي بس، اخر شي يدته ما تطلع يدته حتى يدته تطلع ايجار، هذا الانسان بتوقع منه كل شي“.

وهاجم شهاب ملح، مروة راتب، بعد رفضها لاعتذاره، مشددا على أنه ”قصد احترامها لكنها معتادة على (قلة الأدب)“.

وعاود الخروج في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، وهو منفعل، مستنكرا اعتراضها على أنها ”مثل والدته“: ”اكثرت اقولك امي احترمك انتي متعودة على الخمه اللي حولينك مثل اختي الكبيرة وامي شنو الفرق بالعكس حصلج تكونين مثل امي حصلج“.

وشدد المشهور الإيراني على متابعين أنه ”سينشر أوراقا ثبوتية تثبت أن جدته هي جدته بالفعل، وليست (إيجارا) كما شككت مروة راتب“.

ووجه ”شهاب ملح“ إساءة لمروة راتب، ملمحا بالقول: ”انتي وحده وايد وايد.. انتي حيل وايد“.

وأضاف متوعدا المشهورة السورية: ”إذا باشر ما خليت يدتي تسكر حلقج ما اطلع انا شهاب“.

ولاحقا، نشر المشهور الإيراني منشورا أكد بتعليق فيه أنه ”سيكشف الحقيقة“، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن مقصده.