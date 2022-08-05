محمود المهدي يستولى على صفحة منة عرفة على فيسبوك

استولى الفنان المصري الشاب محمود المهدي، على صفحة طليقته الفنانة منة عرفة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وغير اسمها إلى ”المهدي“.

وأعلنت منة عرفة، مؤخرا طلاقها من مواطنها الفنان محمود المهدي، بعد شهرين من زفافهما.

وهذه المرة الثالثة التي يقوم فيها محمود المهدي بطلاق منة عرفة، حيث كانت الأولى والثانية قبل الزفاف.

وعن سبب استيلائه على صفحة منة عرفة، قال محمود المهدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”الركة التي كانت تدير صفحاتهم ليست ملكا لها.. كان هناك اتفاقات على شغل، وبعد الانفصال خلاص مفيش شغل بنا، فأخذت الصفحة، وسأقوم بإغلاقها“.

وعند الدخول إلى صفحة منة عرفة على فيسبوك، يتبين أنه تم إغلاقها فعلا.

وعلى الجانب الآخر تواصل مراسل ”إرم نيوز“ في مصر مع الفنانة منة عرفة للتعليق على ما قام به طليقها، لكنها لم تجيب على اتصالاته.

وكان محمود المهدي، قد كشف أسباب طلاقه للمرة الثالثة من عرفة، موضحا أنه ”تعرض للخيانة“.

وكتب على ”انستغرام“: ”تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانه وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت“.

وأضاف: ”غير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده“.

وتابع: ”أمها مكنش عندها مانع تتنازل في المجال مقابل الفلوس بس كل حاجه بالدليل فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخده مني فلوس كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدو العفش“.

وأشار إلى أنهم ”بيعوني العربية وكل حاجه بالدليل وحقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خرابه البيوت أمها“.

وأثارت التدوينة لغطا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض بسببها ”المهدي“ لانتقادات لاذعة من الجمهور بسبب ”إفشائه لأسرار منزله وطليقته“.

ليقوم بعد ذلك المهدي بحذف التدوينة وكتابة أخرى قال فيها: ”حسبي الله ونعم الوكيل، بس ربنا يعوضني عن كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ“.