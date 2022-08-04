آخرهم ريتاج الكويتية وتالا صفوان.. أبرز المشاهير الذين واجهوا تهم مخالفة الآداب

تتصدر أخبار المشاهير الذين يحرصون على التواجد الدائم وتوثيق يومياتهم وتفاصيل حياتهم عبر حساباتهم الإلكترونية، حديث وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، لا سيما ما يتعلق منها بمحاكمة هؤلاء المشاهير عقب إسناد التهم إليهم بسبب ما يقدمونه من محتوى.

ريتاج الكويتية

وسبق أن واجه مشاهير تهماً مختلفة خضعوا على إثرها لمحاكمة وتم سجن البعض بسببها وإبعاد البعض عن الدول التي يقيمون بها، وأبرزها قضية مخالفة الآداب العامة التي تورط بها عدد من المشاهير، وكانت آخرهم مشهورة كويتية تُدعى ”ريتاج“ وتقيم في مملكة البحرين.

وتصدر اسم ”ريتاج“ حديث وسائل الإعلام منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث تم القبض عليها من قبل السلطات البحرينية بعد نشرها مقطع فيديو خادشا للحياء، ظهرت فيه أثناء تواجدها في أحد الملاهي الليلية وهي تبرز جسدها عقب ارتدائها تنورة قصيرة فقط دون ستر منطقة الصدر.

وخضعت ”ريتاج“ للمحاكمة، حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، بسجنها مدة شهر و‭‬كفالة‭ ‬100‭ ‬دينار (نحو 265 دولارا)‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ، ‬عن‭ ‬تهمة ”‬الإتيان‭ ‬علنا‭ ‬بفعل‭ ‬مخل‭ ‬بالحياء“.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تالا صفوان

ومن المشاهير الذين تمت إحالتهم للتحقيق والمحاكمة مؤخراً، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تالا صفوان المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم القبض عليها قبل نحو أسبوعين.

وتم القبض على تالا إثر اتهامها بالشذوذ الجنسي على خلفية ظهورها في بث مباشر عبر ”تيك توك“ وهي تتحدث مع صديقة لها بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

بيبي بوشهري

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، قبضت الأجهزة الأمنية في الكويت على الفاشينيستا والممثلة بيبي بوشهري وصديقها بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي آنذاك، في تفاصيل عن الواقعة، فإن بيبي بوشهري توجهت إلى مركز الشرطة، وأرادت تقديم بلاغ عن مقطع الفيديو، في محاولة لحماية نفسها وللحصول على تعويض، لكنها تحولت من شاكية إلى متهمة.

سارة الكندري

وواجه كل من الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي قبل انفصالهما في أغسطس/ آب العام 2021، تهماً بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل.

وتم اتهام الثنائي إثر نشرهما صورا ومقاطع فيديو وُصفت بـ ”الجريئة وغير الأخلاقية“، وتعرضوا بسببها لهجوم وصل في بعض الأحيان لرفع قضايا ضدهم وسجنهم.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أيدت محكمة التمييز تغريم الثنائي، مبلغ 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، وذلك في قضية الإخلال بالحياء ومخالفة الآداب العامة في ”سناب شات“.

وخرجت الكندري في مقطع فيديو بعد انفصالها عن زوجها، قالت فيه إنها لا تحب ”النفاق والكذب“، وإن كل ما تعرضت له من سجن وقضايا ”بسبب طليقها وبموافقته“ كون الرجل هو من يحكم زوجته.

هيا الشعيبي

وواجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تهمة نشر مقطع فيديو إباحي عبر حسابها في ”تطبيق سناب شات“ في قضية بدأت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وتم آنذاك ضبط الشعيبي وإحالتها للتحقيق، واستمر حجزها عدة أيام ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار.

وأكدت الشعيبي حينها أن ”حسابها تعرَض للتهكير من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها“، بحسب ما جاء في محادثات نشرتها الشعيبي آنذاك.

وفي شباط/ فبراير الماضي، صدر حكم نهائي في القضية، حيث قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب الفنانة الشعيبي، وألزمتها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

فرحان العلي

واتُهم الفنان الباكستاني الذي كان يقيم في الكويت فرحان العلي بقضية خدش الحياء إثر نشر مقطع فيديو إباحي عبر حسابه في ”سناب شات“، حيث تم القبض عليه من قبل السلطات الكويتية في حزيران/ يونيو عام 2020.

وفي تموز/ يوليو العام 2021، قضت محكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقابه وألغت حكم السجن عامين الذي صدر سابقاً بحقه وتم إبعاده عن البلاد.

شهاب ”ملح إنستغرام“

وفي تموز/ يوليو 2020، صدر قرار بإبعاد نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، عن الكويت وذلك بعد ضبطه إثر رصد عدة مقاطع خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة.

الإعلامية سازديل

وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام 2020، أبعدت السلطات الكويتية الإعلامية اللبنانية سازديل التي كانت تقيم في الكويت، بتهمة ”نشر صور ومقاطع فيديو اعتُبرت مخلة بالآداب العامة“.