"ملكة كابلي" ترد على انتقادات طالت إطلالاتها في "اليونان"

ردّت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، والمعروفة بـ“ملكة كابلي“، على انتقادات طالتها مؤخرا، خلال قضائها إجازتها في اليونان.

وواجهت ”ملكة كابلي“ انتقادات بسبب إطلالاتها ”الجريئة“، حيث شن الحساب المعروف بفضائح المشاهير ”شنينة“ حملة هجوم على المشهورة السعودية، التي دأبت على توثيق يومياتها في ميكانوس اليونانية.

وشن متابعون كذلك حملة ضد ”ملكة كابلي“ بعد ظهورها بثوب يشف عن جسدها، كما اعتبروا أن إطلالاتها في اليونان بشكل عام، اتسمت بالجرأة.

وردت ”ملكة كابلي“ على سؤال متابعة في حسابها في ”سناب شات“ عن سبب تجاهلها الانتقادات ضدها، بالقول إنها ”ليست مستعدة لإضاعة وقت إجازتها في الرد على أشخاص مجهولين يتسترون خلف أسماء وهمية“.

وأضافت أنه ”ليس من عادتها الرد على أشخاص مجهولي الهوية، وإضاعة إجازتها لفعل ذلك“، لافتة إلى أنها ”ترفعت دائما وتجاهلت دائما الإساءات ضدها“.

وبررت أنها تعاني من انتقادات دائما، بسبب أن اسمها يثير تفاعلا وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت أن ”هناك أشخاصا ينتقدونها قد يكونون مضطربين نفسيا، لذا لن تكلف نفسها عناء الرد عليهم“.

ووصفت المشهورة السعودية نفسها بأنها ”مادة دسمة“ لمثيري الجدل.

بدوره، رد حساب ”شنينة“، الذي نشر صورة تجمع ”ملكة كابلي“ بالفنان المصري محمد رمضان في ميكانوس، والتي أثارت جدلا بين متابعين.

كما عمد الحساب الإخباري إلى نشر صورة، أكد أنها تعود لملكة كابلي بـ“دون فلتر“.

وعلق الحساب على رد ”ملكة كابلي“ على الانتقادات التي طالتها، بالتلميح في تعليق: ”والله اذا على مادة دسمة دسمة دسمة كلنا متفقين“.