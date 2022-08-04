المشهور "حسو عسيري" يفتعل "أزمة" بسبب "شنبه"

افتعل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، المعروف بـ“حسو عسيري“، أزمة بدعوى أن وجهه أملط وليس لديه ”شنب“.

وانفعل حسو في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”تيك توك“، بالقول إنه ”ملّ من المتنمرين عليه، بسبب مظهر وجهه الناعم“.

وقال في معرض حديثه: ”إيه أملط وما عندي شناب، والرجولة ما هي بالشنب“، مشددا على أنه ”رجل وأفضل كثيرا من الرجال الآخرين“.

وعلق غاضبا: ”تنمر إلى متى؟ كلام بذيء إلى متى؟“. ونفى المشهور السعودي الاتهامات التي تروج أنه ”جنس آخر“، معلقا: ”ماني جنس آخر، أنا رجال“.

ولاحقا، نشر حسو عسيري فيديو لبث مباشر بينه وبين مواطنه المشهور، المعروف باسم ”أستاذ سلمان“، والذي انتقد عدم وجود ”شنب له“، مبينا أن ”حسو عسيري لا يمتلك سوى معايير قليلة من الرجولة لعدم وجود الشنب“.

وخرج ”أستاذ سلمان“ في بث عبر ”تيك توك“ مع ”عسيري“، ليسخر من عدم وجود شنب له.

وزعم ”أستاذ سلمان“ أن ”شنبه هو السبب في شهرته وتوثيق حسابه وشخصيته“، مؤكدا أن ”الناس تخبره دائما أن شنبه عز“.

وقلّل من شأن حسو عسيري، لعدم امتلاك الأخير لـ“شنب“، قائلا: ”وجدت في البرنامج ذا مارح أعطيك احترام كامل دام لا زلت تفقد الشي الأكثر جمالا بالرجل وهو الشنب“.

ورد ”عسيري“ في البث على ”أستاذ سلمان“ بقصيدة تدلل على أن ”الرجولة أكبر من المظهر“.

ونشر حسو عسيري لاحقا، تعليقا على سخرية ”أستاذ سلمان“، جاء فيه: ”خلي يقول اللي يقول“، في دلالة على عدم اكتراثه.

كما أرفق عبر حسابه في ”سناب شات“، تعليقا لم يوضح مقصده من ورائه، إذ هاجم ”أستاذ سلمان“ بالقول: ”نشوف يوم السبت وين بروح الشنب“.

كما عمد حسو عسيري إلى نشر بث له في ”تيك توك“ مع مواطنه ”عزوز واو“، الذي قام فيه الأخير بالسخرية من مظهر ”حسو عسيري“ الناعم على حد تعبيره ووصفه بـ“الضعيف“.

وألمح إلى أنه ”لا يزال صغيرا ويجب عليه الزواج بعد أن ينهي دراسته في المدرسة“، قبل أن يغلق ”عزوز واو“ البث على ”عسيري“.