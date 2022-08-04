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أروى عمر ترد على اتهامها بخرق القانون الإماراتي
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 11:03 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 12:05 GMT

أروى عمر ترد على اتهامها بخرق القانون الإماراتي

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر، على اتهامها بخرق القانون الإماراتي بسبب ظهورها في أكثر من إعلان لمنتجات وشركات في أثناء فترة إقامتها

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر، على اتهامها بخرق القانون الإماراتي بسبب ظهورها في أكثر من إعلان لمنتجات وشركات في أثناء فترة إقامتها بالإمارات.

وردت المشهورة اليمنية على الاتهامات التي طالتها بظهورها في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق ”سناب شات“.

وقالت أروى: ”أنا إنسانة مستثمرة هنا في الإمارات، أنا مقيمة هنا كمستثمرة، أنا معي إقامة في السعودية بس مو مستثمرة، إنما هنا مقيمة ومستثمرة.

وأضافت: ”يعني أمشي على القوانين السعودية والإماراتية، يعني لما أرجع السعودية هطلع التصريح، لكن الآن أنا أتبع قانون الإمارات لأني مقيمة هنا كمستثمر وعندي هوية هنا بتسمحلي بده“.

يذكر أن أروى عمر أعلنت أخيرا انفصالها عن زوجها، مؤكدة أنها لن تدخِل رجلا ثانيا في حياتها.

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وجاء إعلان أروى عمر عن انفصالها ردا على أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي على سناب شات الذي سألها: ”وين زوجك“، لترد قائلة: ”ما في نصيب الحمد لله.. على كل حال الله يسعده وين ما كان“.

 

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