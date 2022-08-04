"شهاب ملح انستغرام" يعتذر لمروة راتب

اعتذر المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بلقب ”شهاب ملح انستغرام“ للفنانة السورية مروة راتب، بعد خلافات طويلة بينهما، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ21.

ونشر ”شهاب ملح انستغرام“ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ قال فيه: ”بما إني صرت 21 سنة رسميا.. رجال قانونيا.. هذا السن القانوني، ما بدي أبلش هالسنة الرجولية بزعل، ما ابي اضايقك أكتر من جديد، وما ابي تضايقيني أكتر من جديد، وقولت أبلش معكي سنة جديدة بكل حب وحنية“.

واحتفل شهاب ملح إنستغرام الأربعاء بعيد ميلاده الـ21، حيث تلقى العديد من المباركات من فنانين مشاهير، وثقها خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

وكان ”شهاب ملح“ توعد مروة راتب، بأنه ”سيصدمها“، وسيعمل على ”تدمير حياتها“، وفقا لتعبيره.

ونشر ”ملح انستغرام“ مؤخرا مقطع فيديو جديدا يرجح أنه للمشهورة السورية مروة راتب، في إطار حملته الهجومية المستمرة عليها.

وصعّد ”ملح انستغرام“ هجومه على مروة راتب، منذ رفض مروة اعتذاره بعد لقائه بها في شوارع إسطنبول، إذ شدد أنها ”ليست هي التي بإمكانها التقليل من قيمتي“، بعد توثيقه رفضها الشديد لاعتذاره.

وكان قد وجه تهديدا لمروة راتب عقب نشرها صورا لشهاب ملح إحداها يظهر فيها بشارب خفيف، وقالت إنه ”قبل أن يقوم بتغييرات على مظهره“، كما نشرت صورة أخرى له وهو يرتدي حجابا.

ونفى ”شهاب ملح“ أن تكون هذه الصورة له، لافتا إلى أنها صور مفبركة.

وكانت مروة راتب وضعت الصور كرد منها على صور نشرها لها وقال إنها ”دون فلتر“.