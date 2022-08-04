"الموسيقيين" المصريين تهاجم المطرب المعتزل فارس حميدة لتحريمه الغناء

هاجم علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة، بسبب تحريمه للغناء.

وأعلن مطرب المهرجانات المصري فارس حميدة قبل أيام عن اعتزاله الغناء واتجاهه لـ“الدعوة إلى الله“، مثيرا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه بدأ الغناء وهو في مرحلة الطفولة من خلال أغنية ”مفيش صاحب يتصاحب“ التي حققت نجاحا كبيرا.

وقال علاء عامر في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”ليس من حقه تحريم الغناء، فهو ليس عالما ولا شيخا ليفتي بهذه الفتوة، مش كل واحد يقرر يسيب الغناء يطلع يحرمها“.

وأضاف عامر أن فارس حميدة ”أعلن أنه اتجه للإنشاد الديني، والإنشاد هو نوع من أنواع الغناء، وهناك شعبة بنقابة الموسيقيين اسمها شعبة الإنشاد الديني، فلماذا حرم الغناء وأحل الإنشاد؟“.

ولفت إلى أن فارس حميدة ”ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، لذلك ليس من اختصاص النقابة التحقيق معه أو محاسبته“.

وكان فارس حميدة قد كشف مؤخرا سبب اعتزاله الغناء والاتجاه للدعوة إلى الله، من خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات قال فيها إنه ترك الغناء لأنه ”لا يخفى على أحد أن الغناء حرام“.

وأضاف أنه ”ينظر إلى الأعمال من جهة أن هذا العمل سيوضع في ميزان حسناته أم ميزان سيئاته“.

ونشر فارس حميدة قبل يومين أول أنشودة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها قائلا: ”مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الي الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل“.