"يوتيوب" يحذف أغنية الفنان المصري فارس بعد اتهام بـ"السرقة"

حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية ”عصبي“ للمطرب المصري فارس، بعد ساعات من طرحها، وذلك بسبب ”انتهاك حقوق الملكية“ لشركة صوت أخرى.

وكان فارس قد أعلن عن أغنية جديدة تمثل عودة له إلى الساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب، مشيرا إلى أنها إحدى أغاني ألبوم جديد سيطرحه قريبا.

وتعود أسباب حذف الأغنية لاتهام فارس بسرقة اللحن والكلمات، مما يعد انتهاكا لحقوق ملكية شركة صوت أخرى.

ويأتي حذف أغنية فارس بعد أيام قليلة من حذف أغنية ”للي“ للمطرب المصري محمد منير، لنفس السبب.

وعلق الفنان أكرم حسني على اتهامه بسرقة لحن أغنية ”للي“ التي غناها الفنان محمد منير، مشيرا إلى أن اللحن ”فلكلوري“ أي أنه ملك للجميع، ويحق لأي شخص اقتباسه، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد من اتهمه بالسرقة، وذلك للتشهير به.

وأعلن أكرم حسني في تصريحات تلفزيونية، عن ”اتخاذه إجراءات قانونية رادعة“ ضد المطرب محمود منسي الذي اتهمه بسرقة اللحن، وضد الشاعر عادل صابر الذي اتهمه بسرقة الكلمات، وذلك ”لقيامهما بالتشهير به واتهامه بالسرقة“.

وبعد ذلك، قدم الملحن محمود المنسي، اعتذارا لأكرم حسني، موضحا أن ”الأمر التبس عليه“.